Önce serbest bırakıp sonra uyardılar

Okullarda zehir tacirlerine karşı okul yönetimleri, öğretmenler ve öğrenciler savunmasız bırakıldı. “Okullara yaklaşmamak” şartıyla denetimli serbest kalan hükümlüler ile ilgili okullara, “Dikkatli olun” uyarısı yapıldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Mersin’de, “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan hüküm giyen ve “Çocukların bulunduğu eğitim kurumlarına yaklaşmamak” tedbiriyle salıverilen yedi kişi için okullara, “Muhtemel bir teşebbüs karşısında kolluk birimleri ile koordine olun” uyarısı gönderildi. Mersin’de ikamet eden yedi kişi, Türk Ceza Kanunu’nun 191’inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ceza aldı. TCK’nin, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesi kapsamında cezalandırılan kişiler, denetimli serbestlikten yararlandırıldı. Bu kapsamda yedi kişi, “Çocukların bulunduğu eğitim kurumlarına yaklaşmamak” tedbiriyle salıverildi.

OKULLARA UYARI

Adalet Bakanlığı Mersin Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü, uyuşturucu hükümlüsü yedi kişinin salıverilmesinin ardından Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne uyarı yazısı gönderdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise yazı kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne uyarılarda bulundu. Uyarı, bir yazı ile tüm okullara da duyuruldu. Yazıda, uyuşturucudan hüküm giyen ancak denetimli serbestlik hükmü kapsamında bırakılan kişiler hakkında dikkat olunması gerektiği belirtilerek, “Denetimli serbestlik yükümlüleri hakkında uygulanan tedbire ilişkin okul/kurumlarda yaşanması muhtemel bir teşebbüs karşısında kolluk birimleri ile koordineli olunması, ayrıca okul polisi veya irtibat görevlisine konu hakkında bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim” denildi.

‘BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN’

Yazıların, okulların ve çocukların güvende olmadığını ortaya koyduğunu savunan Eğitim Uzmanı Ali Taştan ise şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara kadrolu güvenlik görevlisi ataması yapılmalıdır. Ülke genelinde okullarımızın en az 63 bin güvenlik görevlisi ihtiyacı bulunmaktadır. Yıllardır yapılan uyarılara Milli Eğitim Bakanlığı kulağını tıkamıştır. Denetimli serbestlikle bırakılan ve çocukların bulunduğu yerlerden uzak durması gereken kişilerle ilgili okulların tedbir alması istemektedir. Başka bir ifade ile okul yöneticilerine başınızın çaresine bakın velilere de çocuklarınızı koruyun mesajıdır bu...”

‘MEB DERS ALMIYOR’

2022 yılında uyuşturucu bağımlıları tarafından bazı okulların çevrelerinde cinayete varan olaylar yaşandığını anımsatan Taştan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlar da Milli Eğitim Bakanlığı’na ders olmamış ve gerekli tedbirler alınmamıştır. Okullarımızın ve çocuklarımızın güvende olmasını sağlamak MEB’in asli görevidir. Resmi okulların sırf güvenlik sorunu nedeniyle bazı veliler özel okulları tercih etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordineli bir şekilde okulların güvenliğini sağlamalıdır.”

YERLİKAYA’YA TEŞEKKÜR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise okulların çevresindeki ‘güvenlik önlemleri’ için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkür etti. Tekin şunları söyledi: "Okullarımızın çevresindeki güvenlik önlemleri konusundaki hassasiyetleri nedeniyle İçişleri Bakanımız @AliYerlikaya ve ekibine teşekkür ederim. 2014 yılından itibaren eğitim yapılarımızın standartlarını; bahçelerini, koridorlarını ve merdivenlerini görecek şekilde yeterli sayıda güvenlik kamerası ile görüntülü kayıt sistemi şartı getirmiştik. Çocuklarımızın emniyeti ve güvenliği en büyük önceliğimiz.”