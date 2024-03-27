Önce Wembley ardından Bernabéu: Real Madrid'in 17'lik yeni yıldızı 3 günde 2 maça damga vurdu

Real Madrid'in 2 sezon önce sözleşme imzaladığı ve bu yaz takıma katılacak olan 18 yaşındaki Endrick, Brezilya Milli Takımı ile çıktığı İngiltere ve İspanya maçlarında ağları havalandırmayı başardı.

Real Madrid'in 2 sezon önce 45 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı ve yaz ayında Palmerias'tan kadrosuna katacağı Endrick Felipe, Brezilya Milli Takımı ile çıktığı maçlarda göz doldurdu.

17 yaşındaki yıldız oyuncu 23 Mart'ta takımının İngiltere Milli Takımı'nı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada skoru tayin eden golü kaydederken efsanevi Wembley Stadyumu'nda gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

Endrick, dün akşam ise Brezilya'nın İspanya ile 3-3 berabere kaldığı maçta skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti. Real Madrid'i stadı olan Santiago Bernabéu'da oynanan maçta oyuna sonradan giren Endrick, önümüzdeki yıllarda çok sayıda maça çıkacağı stadyumdaki ilk golünü Brezilya formasıyla kaydetmiş oldu.