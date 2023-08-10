Öncelikli sorunlar belirlenecek

Hüseyin Şimşek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yürüttüğü manifesto çalışması için gönderilen önerilerin yanı sıra tüzük ve program değişikliği için de genel merkez yönetimine de öneriler gelmeye devam ediyor. Bu önerilerin, Ekim ayına kadar şekillenmesi ve kurultayda bir kısmının hayata geçmesi bekleniyor.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından kurultay takvimini başlatan CHP’de öne çıkan ilk çalışma, tüzük değişikliği çalışması oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre’nin başında bulunduğu çalışma kapsamında tüm partililere gönderilen mesaj ile üyelerin yeni tüzük hakkındaki önerileri istendi. Bu kapsamda şimdiye kadar on bini aşan önerinin partiye iletildiği kaydedildi.

Genel başkanlık, belediye başkanlığı ile milletvekili adaylığında dönem sınırı, seçimlerden önce parti üyelerinin katılımıyla düzenlenecek ön seçimin istisnasız uygulamaya konması, genel sekreterlik makamının daha güçlü hale getirilmesi ve partinin tek adam görüntüsünden uzaklaşması, öne çıkan tüzük değişikliği önerileri arasında yer aldı. Ayrıca, milletvekilleri, parti meclisi üyeleri ve yüksek disiplin kurulu üyelerinden oluşan doğal delege yapısının da değişmesi istendi. İl ve ilçe başkanlarının da doğal delegeler arasında yer alması talep edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre başkanlığındaki bir heyet de yeni parti programı için çalışmaya başladı. Geçen hafta üyelere gönderilen mesajda, “CHP Türkiye’nin geleceğini şekillendirmede nasıl bir rol oynamalıdır?” sorularına yanıt vermeleri istendi.

Edinilen bilgiye göre, bir haftalık süre içerisinde en çok, 'Türkiye’nin en önemli sorunları' hakkında görüş bildirildi. Ekonomide yaşanan bozulma, yaşam pahalılığı, düzensiz ve kontrolsüz sığınmacı sorunu ve güçler ayrılığının zarar görerek yargı bağımsızlığının yok olması, ülkenin öncelikli sorunları arasında sıralandı.

Parti içi demokrasinin koşulsuz işletilmesi, denetlenebilir parti birimleri ve ülkenin tüm sorunlarına çözüm önerisi sunan, sade bir metin talebi gibi öneriler de öne çıktı. CHP Genel Merkez yönetimi üyeleri dışındaki vatandaşlarla da bir araya gelme kararı aldı. Bu kapsamda CHP Kadın Kolları, 'Pazar Yeri Yangın Yeri' projesi kapsamında 81 il, 973 ilçede semt pazarlarında açılacak stantlarda, vatandaşın derdini dinleyecek. Öte yandan bir manifesto açıklayacağını duyuran ve bu kapsamda bir de internet sitesi açan İmamoğlu da parti üyelerinden CHP’deki değişim talebi hakkındaki görüşlerini almaya başlamıştı. İktidaricindegisim.org isimli internet sitesi aracılığı ile 100 binden fazla kişinin değişim hakkındaki görüşlerini ilettikleri açıklayan İmamoğlu, öne çıkan isteğin, CHP lideri ve yönetiminin değişmesi olduğunu ifade etmişti.