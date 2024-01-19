Onkoloji hastası çocuklar doktorsuz

Haber Merkezi

Antep ve çevre illerden birçok kanser hastası çocuğun tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi çocuk hematoloji bölümündeki 3 hekim istifa edince servis doktorsuz kaldı. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, hekimlerin özel hastaneye geçtiğini belirterek "En kısa sürede ilgili alanda uzmanlık hizmeti verilmeye başlanacaktır" dedi. Rektör Özaydın yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı'nda görev yapmakta olan 3 öğretim üyemiz istifa haklarını kullanarak özel hastanede çalışmayı tercih etmiştir. Hastanemize başvuran hastalarımızın mağdur olmaması için her türlü tıbbi destek sağlanacaktır. Sağlık Bakanlığımızdan uzman desteği istenmiştir" ifadelerini kullandı.

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, çocuk hematoloji bölümünün kapanmasını Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Karaca "2020-2023 yılları arasında kaç kamu hastanesinde hekim yokluğu nedeniyle bölüm kapatılmıştır?” diye sordu. Karaca, bölümün kapanmasıyla hasta çocukların ve ailelerinin tedavi olabilmek için özel hastanelerin fahiş muayene ve tedavi masraflarını ödemek zorunda kaldığını da kaydetti.

78 KADROYA 5 BAŞVURU

Antalya'da geçen aylarda yapılan 49. Ulusal Hematoloji Kongresi'nde çocuk hematolojisi alanındaki uzman sorununa dikkat çekilmişti. Bu yıl yan dal uzmanlık sınavında açılan 118 erişkin hematoloji yan dal kadrosunun yalnızca 25’inin dolduğu, çocuk hematolojisi alanında açılan 78 yan dal kadrosunun yalnızca 5’inin pediatri hekimleri tarafından tercih edildiği belirtilmişti.