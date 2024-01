Onun değerleri bize emanet

Yaşamını emek ve özgürlük mücadelesine adayan BirGün’ün kurucularından Dr. Metehan Akbulut yıldızlara uğurlandı. Dostları “Onu yüreğimizin en derin ve sıcak yerine gömdük. Savunduğu değerler, bize emanet” dedi.

Haber Merkezi

Türkiye’nin son 35 yılında emek ve demokrasi mücadelesinin her aşamasında yer alan Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı, Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri ve SOL Parti üyesi 57 yaşındaki Dr. Metehan Akbulut dün son yolculuğuna uğurlandı. Akbulut için dün Antalya Nazım Hikmet Kongre Salonu’nda tören düzenlendi. Törende dostları Akbulut’u şu ifadelerle anlattı:

BİR GÜN MUTLAKA

Eşi Ayşen Akbulut: Aşkım, sevdiğim, bir tanem… Seni, senin sevdanı, mahpushane mendili işler gibi işledim yüreğimin dağ yamacına. Bu asla bir veda değil. Bir gün, bir gün mutlaka…

Dr. Metehan Akbulut

YÜREĞİMİZİN EN DERİNİNE GÖMECEĞİZ

SOL Parti MYK üyesi Alper Taş: Metehan adil bir ölüm için adil bir hayat kavgasını veren devrimci bir hekimdi. Tıpkı geçenlerde kaybettiğimiz Ergün Demir gibi. Bir insan ne zaman ölür? Adı unutulduğu zaman ölür. Bir devrimci ne zaman ölür? Fikirleri, düşünceleri ve değerleri unutulduğunda ölür. Şimdi bizim açımızdan Metehan ne bir isim olarak ne bir kişi olarak ne de bir dost olarak ölmeyecek çünkü o bizim sohbetlerimizde yaşayacak. Ve bir devrimci olarak Metehan yaşamın aktığı her yerde bizim seslerimizle, soluğumuzla yaşayacak. Onu yıldızlı yumruğuyla toprağa gömmeyeceğiz onu yüreğimizin en sıcak en derin yerine gömeceğiz.

SIMSIKI YUMRUĞUMLA YOLCULUYORUM

TTB eski başkanlarından Eriş Bilaloğlu: Metehan farklı bir insandı. Özel bir insandı. Özelliği bizleri, hepimizi toparlamasıyla, o beceriyi, o aklı, o duyguyu taşımasından başlıyordu. Ama bununla sınırlı biri değildi o. İğneyle kuyu kazmasını bilen sabrın sahibi, dirençli ve inatçı birisiydi. Ama aynı zamanda her an ileriye fırlayacak kadar enerjiye sahipti. 30 yılı aşkın TTB görevimizde küçük büyük ayırt etmeksizin her işe elini, gövdesini, yüreğini koyardı. Bir derdi, bir hedefi vardı. O hedef için sürekli ‘az yaptım’ duygusu huzursuzluğuyla bir çaba bir mücadele içerisindeydi. Şu anda Metehan’a olan ve giderek artacağından hiç kuşkumuz olmayan özlemle karmaşık duygular içiresindeyim. Metehan seni sımsıkı yumruğumla yolculuyorum, uğurlar olsun. Hoşçakal, aşk olsun sana.

KOPTU KOPACAK BİR DEVRİM GİBİYDİN

TTB Merkez Konsey Üyesi Nursel Şahin: Ölüm senin için çok erken oldu. Koptu kopacak bir devrim gibiydin. Coşkun, adanmışlık ve fedakârlık taşıyan bir ömürdü seninki dediler. Halkın ücretsiz, nitelikli, kamu eliyle yürütülen bir sağlık hakkı mücadelesinin neferi oldu. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele etti. İyi hekimlik değerlerini ilke edindi hayatı boyunca. İşçilerin sağlık hakkı için işyeri hekimlerinin hakları için işçi cinayetlerinin önlenmesi için var gücüyle çalıştı.

MÜCADELESİNİ ALANLARDA SÜRDÜRECEĞİZ

SES Antalya Şube Eş Başkanı Şükran İçöz: Kelimelerle tarif edilemeyecek kadar kıymetli ve eşsiz bir insan Metehan. Bizim için çok özel, çok önemli. Biz Antalya’da Metehan’ı yıldızlara uğurladığımızı düşünüyoruz ama tüm dünyada bizim gibi Metehan için üzgündür bugün. Bize mücadeleyi her zaman güçlü tutacağını söylerdi. Ama biz onun mücadele ruhunu ve dayanışmasını her zaman alanda sürdüreceğiz sakın bunu unutmasın. Işıklar yoldaşı olsun.

BAYRAĞINIZI DALGALANDIRACAĞIZ

Cenaze töreninde SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen konuşma yaptı.

Törenin ardından Metehan Akbulut’un tabutu yıldız yumrukla sarılarak Ermenek Mahallesi’nde bulunan evi önüne getirildi. Burada konuşan SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen şu ifadeleri kullandı: “Bütün ömrünü, şimdi üzerini örten yıldızlı yumruk yolunda yaşadı. Devrimci Gençlik'ten ÖDP'nin kuruluşuna yeniden ayağa kalkanlarla omuz omuza yürüdü. Haziran'dan SOL Parti'ye uzun yürüyüşün her anında o vardı. Devrimci hareketimize karşı gelişen liberal saldırı dalgası karşısında kararlılıkla duran, onun cüretli seslerindendi. Devrimci gençliğimizin abisiydi. Yıldızlı yumruk yolunda kararlı, inatçı, yürekli bir devrimciyle birlikte mücadele etmenin onuruyla doluyum. Sözümüz olsun, ömrü boyunca savunduğu değerleri, devrimci mücadele bayrağı bize emanet. Gözlerimizden eksilmeyecek yıldızlarımız size söz, son nefesimize kadar bayrağınızı dalgalandıracağız; sokak sokak, meydan meydan."

Akbulut, düzenlenen törenin ardından Antalya Muratpaşa Ermenek Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akbulut BirGün gazetesinin kuruluş aşamasından başlayarak son ana kadar her aşamasına katkı sundu. Kurucusu oldu, dayanışma örgütledi, yazı yazdı, haber yaptı. Sağlık alanındaki birikimleri gazete köşesine taşıdı. Söyleşi ve anı kitapları hazırladı.