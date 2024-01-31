Onursal Adıgüzel’den Battal İlgezdi ziyareti

CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, aday gösterilmeyince CHP’den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi ziyaret etti.

CHP’li Adıgüzel, üç dönem belediye başkanlığı yapıp aday gösterilmeyince CHP’den istifa eden Battal İlgezdi’yi ziyaret etti.

CHP’nin Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Onursal Adıgüzel, Twitter’dan paylaştığı görüşmeye ilişkin fotoğrafa şu notu düştü: “İlçe Başkanımız Celal Yalçın’la birlikte Ataşehir’e önemli hizmetleri olan Kurucu Belediye Başkanımız Battal İlgezdi’yi ziyaret ettik.”