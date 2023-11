OpenAI çalışanları yönetim kurulunu istifaya davet etti

Chat GPT'nin yaratıcısı Sam Altman’ın OpenAI'daki CEO'luk görevinden alınmasının yankıları sürüyor.

Yönetim Kurulu'nun Altman'ı görevden almasının ardından şirket bünyesinde çalışan isimlerin de Sam Altman gibi Microsoft'a geçmesi gündemde.

Sam Altman'ı görevden alan OpenAI yönetim kurulunda da bazı çatlak sesler yer almaya başladı.

OpenAI çalışanları,yönetim kuruluna yönelik bir mektup kaleme istifa çağrısı yaptı.

Çalışanlar, sosyal medya üzerinden "OpenAI çalışanları olmadan bir hiçtir" paylaşımlarında bulundu.

Mektubu imzalayanların sayısı ise 700'ü aştı.

Mektubu imzalayan en dikkat çekici isim ise OpenAI’nin baş araştırmacısı Ilya Sutskever oldu.

Yönetim kurulunda görevi de bulunan Sutskever, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında şunları söyledi:

“Kurulun eylemlerine katıldığım için derin pişmanlık duyuyorum. Asla OpenAI’a zarar verme niyetinde değildim. Birlikte inşa ettiğimiz her şeyi seviyorum ve şirketi yeniden bir araya getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

I deeply regret my participation in the board's actions. I never intended to harm OpenAI. I love everything we've built together and I will do everything I can to reunite the company.

ALTMAN'DAN "BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ" MESAJI

OpenAI’de yöneticilik görevi buluna Evan Morikawa ise mektuba imza atan şirket çalışanı sayısının 743'ü bulduğunu açıkladı.

Microsoft'a geçen eski CEO Sam Altman ise "birlikte çalışacağız" mesajı verdi.

Altman, dün (20 Kasım Pazartesi) sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Her zamankinden daha fazla birlik, bağlılık ve odaklanmaya sahibiz. hepimiz öyle ya da böyle birlikte çalışacağız ve çok heyecanlıyım. tek ekip, tek görev" ifadelerini kullandı.

we have more unity and commitment and focus than ever before.



we are all going to work together some way or other, and i’m so excited.



one team, one mission.