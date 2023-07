Oppenheimer'daki seks sahnelerine sansür

Christopher Nolan'ın merakla beklenen ve ilk günden büyük bir seyirci kitlesini yakalayan Oppenheimer filminde seks sahneleri bazı ülkelerde sansürlendi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Nolan'a yakın kaynaklar düzenlemelerin "farklı ülkelerde gösterime girmeyi garantilemek" için yapıldığını söyledi.

Filmin uluslararası versiyonlarında, Florence Pugh'nun çıplak vücudunun CGI teknolojisi kullanılarak örtüldüğü en az bir sahne de dahil olmak üzere sevişme sahnelerinin farklı versiyonları yer alıyor.

Filmde Cillian Murphy'nin canlandırdığı Robert Oppenheimer karakteriyle Pugh'nun hayat verdiği Jean Tatlock arasında seks sahneleri yer alıyor.

Oppenheimer'da ayrıca Pugh'nun sandalyenin üzerinde çıplak göründüğü bir sahne de bulunuyor. Twitter kullanıcıları, bu sahnede 27 yaşındaki oyuncunun çıplak bedeninin siyah bir elbiseyle kapatıldığına dikkat çekti.

Bir kullanıcı bunun "Hindistan'da şimdiye kadar yapılmış en iyi CG çalışması" olduğunu yazdı.

The best ever cg work in India award goes to the Indian censor board for florence pugh black dress in #Oppenheimer pic.twitter.com/VRPBy0ARKp