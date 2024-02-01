Ordu adaylığı iddiası: Mustafa Sarıgül '3 kez top çevirdi', ısrar üzerine yanıt verdi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı öne sürüldü. İddiaya konuşan Sarıgül, "Teşkilatlardan benim ismim üstünde bir mutabakat sağlanmış .Genel Başkan ve Genel Merkezimizin kararı" cevabını verdi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edildi.

Gündem olan iddia üzerine Halk TV programcısı-gazeteci İsmail Küçükkaya, Mustafa Sarıgül ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

"ISRARLA SORUNCA ANLATTI"

Küçükkaya, görüşmeye ilişkin, "Direkt sordum 'Sayın Sarıgül aday mısınız?' diye. O başka konulara getirdi toplu. 3 kere topu çevirdi, ısrarla sorunca anlattı" dedi.

"GENEL MERKEZİN KARARI"

Sarıgül, Ordu iddiasına ilişkin, "Teşkilatlardan benim ismim üstünde bir mutabakat sağlanmış. Genel Merkeze de bunu yansıtmışlar. Biz Sarıgül'le Ordu'yu kazanırız demişler. Benim bir dahlim yok. Henüz verilmiş bir karar da yok" ifadelerini kullandı.

Genel Merkeze işaret eden Sarıgül, "Genel Başkan ve Genel Merkezimizin kararı. Eğer Genel Başkan böyle bir görev verirse bugüne kadar olduğu gibi kazanmak için elimden geleni yaparım" ifadelerini kullandı.