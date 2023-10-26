Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden eş torpiline soruşturma: Şube müdürü hala görevde

BirGün, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne nakliye ve temizlik hizmeti veren taşeron şirketi denetlemekle görevli şube müdürünün, eşini denetlediği firmada işe soktuğunu ortaya çıkarmıştı. Haberimizin ardından eşini torpille işe sokan Atık Yönetimi ve Tesisler Şube Müdürü Mustafa Tosunoğlu'na soruşturma açıldığı ancak söz konusu belgelere rağmen görevine devam ettiği öğrenildi. Tosunoğlu bununla birlikte BirGün’e dava açtı.

Onur DURMUŞ

BirGün’ün belgeleriyle ortaya çıkardığı söz konusu eş torpilinden sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu Atık Yönetimi ve Tesisler Şube Müdürü Mustafa Tosunoğlu hakkında soruşturma açtığı öğrenildi.

BirGün, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin nakliye ve temizlik işlerini yürüten taşeron firma Özkartallar Şirketler Grubu Kanun Hükmünde Kararname ile Ordu'da bulunan personellerinin belediye kadrosuna geçirileceğini öğrenmesinin ardından birçok daire başkanı ve şube müdürünün eş ve akrabalarını temizlik personeli ve şoför olarak kadroya aldığını ortaya çıkarmıştı.

Özkartallar Şirketler Grubu, Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bağlı olduğu Atık Yönetimi ve Tesisler Şube Müdürlüğü'nden şube müdürü olan Mustafa Tosunoğlu'nun sosyolog olan eşini temizlik personeli olarak işe almıştı. Söz konusu ismin, SGK girişinin yapılmasına rağmen işe gitmediği anlaşılmıştı.

BirGün'e konuşan Şube müdürü Mustafa Tosunoğlu eşinin temizlik personeli olarak işe alındığını doğrulamış, firmanın kendisine “jest yapmak” için böyle bir girişimde bulunduğunu söylemişti.

Tosunoğlu haberin yayınlanmasının ardından ise Özkartallar Şirketler Grubu’nda çalışıyor görünen eşinin hızlı bir şekilde işten çıkarılmasını sağlamıştı. Kadroya geçirilen Tosunoğlu’nun iş çıkışı 23 Ağustos'ta yapılmasına rağmen SGK'ye iş çıkış tarihi olarak söz konusu tarihin 10 gün öncesi gösterilerek olayın üstü örtülmeye çalışıldı.

ŞUBE MÜDÜRÜNE SORUŞTURMA

Haberimizin ardından olayla ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Müdürü Mustafa Tosunoğlu hakkında soruşturma açtığı öğrenildi.

Ancak haberin yayınladığı 25 Ağustos 2023 tarihinden 1 hafta sonra soruşturma açılan Tosunoğlu, Atık Yönetimi ve Tesisler Şube Müdürü olarak görevine devam ediyor.

EŞ TORPİLİ YAPAN TOSUNOĞLU'NDAN BİRGÜN’E VE İŞ GÜVENLİĞİ ŞİRKETİNE DAVA

Mustafa Tosunoğlu ise BirGün’e ve eşinin işe alındığına dair belgelere ulaştığımız iş güvenliği firmasına ‘kişilik haklarını ihlal etme’ gerekçesiyle dava açtı.

Tosunoğlu, verdiği ifadede eşinin işe alınması olayına ise hiç değinmedi.