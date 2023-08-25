AKP'li Ordu Belediyesi'nde şube müdürlerine eş torpili: Temizlik işçisi pozisyonunda işe gitmeyen sosyolog

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne nakliye ve temizlik hizmeti veren taşeron şirket, bünyesinde bulunan personelin belediye kadrosuna geçirileceğini öğrendikten sonra birçok şube müdürü ve daire başkanının akraba ve eşlerini kadroya aldı. SGK'ye iş girişleri yapılan kişiler işe gitmeden firmanın kadrolu personeli yapıldı. İşe alınanlar arasında söz konusu firmanın denetleme ve ihale işlerini takip eden Atık Yönetimi ve Tesisler Şube Müdürü'nün eşi de yer alıyor.

Onur DURMUŞ

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde akraba kadrolaşması hızla devam ediyor. Açılacak ihalelerle Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron işçilerin istihdam edilmesi planlandı. Bu doğrultuda birçok taşeron işçinin belediye kadrosuna geçmesinin önü açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin nakliye ve temizlik işlerini yürüten taşeron firma Özkartallar Şirketler Grubu ise Kanun Hükmünde Kararname ile Ordu'da bulunan personellerinin belediye kadrosuna geçirileceğini öğrenmesinin ardından birçok daire başkanı ve şube müdürünün eş ve akrabalarını temizlik personeli ve şoför olarak kadroya aldı.

Özkartallar Şirketler Grubu ise, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaçları doğrultusunda taşeron olarak belediyeye araç, şoför ve temizlik personeli sağlıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin taşeron işçileri kadroya geçirme planlarının ardından Özkartallar Şirketler Grubu'nun işçi alımlarında hızlı bir artış olduğu ortaya çıktı.

BirGün'ün ulaştığı bilgiye göre yaklaşık 1 ay önce kadroya alınan işçilerin Ordu Büyükşehir bünyesinde çalışan şube müdürleri ve daire başkanlarının eşleri ve akrabaları olduğu ortaya çıktı. Kamyon şoförü ve temizlik işçisi olarak kadroya alınan bu kişilerin SGK girişlerinin yapılmasına rağmen işe başlama tarihinden bu yana işe gitmedikleri tespit edildi. Kamyon şoförü olarak işe alınan erkek personellerin ise özel hizmet olarak daire başkanlarının şoförlüğünü yaptığı da tespit edildi.

TEMİZLİK İŞÇİSİ SOSYOLOG, ŞUBE MÜDÜRÜ’NÜN EŞİ ÇIKTI

Özkartallar Şirketler Grubu, Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bağlı olduğu Atık Yönetimi ve Tesisler Şube Müdürlüğü'nden şube müdürü olan Mustafa Tosunoğlu'nun sosyolog olan eşini de temizlik personeli olarak işe aldı.

BirGün'e konuşan Şube müdürü Mustafa Tosunoğlu eşinin temizlik personeli olarak işe alındığını doğruladı. Firmanın kendisine jest yapmak için böyle bir girişimde bulunduğunu söyleyen Tosunoğlu, "Bana firmadan böyle bir talep geldiğinde bu olayın bu kadar önemli olduğunu fark etmemiştim. Eşim işe alındı ama şu ana kadar 1 kuruş para almışlığı yoktur. Olayın etik olmadığını fark ettiğimde hemen eşimin iş çıkışını yaptırdım. Firma yetkililerinin yaptığı jestin bu kadar önemli bir konu olacağını fark etmedim" dedi.

ŞİRKETİN GENEL KOORDİNATÖRÜ: BİZE LİSTE GELİR, BİZ SORGULAMADAN ONAYLARIZ

BirGün'e açıklamalarda bulunan Özkartallar Şirketler Grubu'nun genel koordinatörü Faik Küçükyazıcı, ise söz konusu işçi alımlarıyla ilgili, "İşe alınacaklarla ilgili belediye yetkililerinden bize liste gelir. Biz kimin ne iş yapacağına, kim olduğuna bakmadan personeli kadroya alırız. Eğer sizin dediğiniz gibi bir usulsüzlük söz konusuysa hemen gerekeni yapar ve o isimlerin işine son veririz" dedi.

OLAYIN ORTAYA ÇIKMASIYLA SON 1 AYDA İŞE ALINANLAR HIZLICA İŞTEN ÇIKARILDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi ve Tesisler Şube Müdürü Tosunoğlu ve Özkartallar Şirketler Grubu'nun genel koordinatörü Faik Küçükyazıcı ile 23 Ağustos'ta yaptığımız görüşmelerin ardından son 1 ayda işe alınan ve işe gitmeden kadrolu yapılan personellerin iş sözleşmeleri hızlı bir şekilde feshedildi. Kadroya geçirilen işçilerin iş çıkışları 23 Ağustos'ta yapılmasına rağmen SGK'ye iş çıkış tarihi olarak söz konusu tarihin 10 gün öncesi gösterilerek olayın üstü örtülmeye çalışıldı.