Ordu'da 13'üncü kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaat işçisi Hasan Arslan, çalıştığı 13 katlı binanın son katında dış cephedeki kalıpları söktüğü sırada yere düşerek hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaatın 13'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde inşaat halindeki 13 katlı binanın son katında çalışan 60 yaşındaki Hasan Arslan, dış cephedeki kalıpları söktüğü sırada zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Arslan'ın cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.