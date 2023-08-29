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Ordu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı

Ordu'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Güncel
  • 29.08.2023 15:05
  • Giriş: 29.08.2023 15:05
  • Güncelleme: 29.08.2023 15:21
Kaynak: AA
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Ordu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı
Fotoğraf: Depophotos

Ordu'nun Gölköy ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

M.E'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs, Direkli Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada araçtaki işçiler Ö.T, A.T, M.O, A.G. ve Ö.Ç. yaralandı.

Ters dönen araçta sıkışan yaralılar, çevredeki vatandaşlar ve jandarma ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Gölköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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