Ordu'daki katliam Sayıştay raporuna yansımıştı: Atık çöpler dereleri kirletmeye devam ediyor

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık depolama tesisinde biriken suların derelere salınması çevre katliamına neden oluyor. 2019 yılından bu yana doğaya zarar veren tesisle ilgili bölge halkının paylaştığı yeni görüntülerde atık sular nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığı görülüyor.

Onur DURMUŞ

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde bölge halkının karşı çıkmasına rağmen 2019'da açılan katı atık depolama tesisi çevreyi kirletmeye devam ediyor.

Akkuş, İkizce, Çaybaşı ilçelerinin sınır bölgesi kabul edilen Kepçeli Yaylası mevkiinde AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve çöpten elektrik üretimi yapılacağı iddia edilerek açılan katı atık depolama tesisi faaliyete başlamıştı.

2020'de lisans alınmasına rağmen 2019'da faaliyete başlanan ve 1 yıl boyunca kanunsuz bir şekilde işletilen tesis 4 yılı aşkın bir süredir Ordu'nun derelerini ve toprağını kirletmeyi sürdürüyor.

Bölge halkının paylaştığı son görüntülerde atıklarla tamamen kirlenmiş olan derelerdeki benekli alabalıkların öldüğü görüldü.

CEZAYA RAĞMEN ATIKLAR DÖKÜLMEYE DEVAM EDİYOR

Tesisten akan kirli suların ve çöplerin dereyi ve ormanı kirletmesi sonucu yöre halkının şikayetleri sonucu yapılan incelemenin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2020'de Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne “çevreyi kirletme” cezası verilmişti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bakanlığın verdiği söz konusu cezayı katı atık depolama tesisinin çalışmalarını yürüten 'Ordu Yenilenebilir Enerji' isimli taşeron firmaya yüklemişti.

"ARITMA ÇALIŞMIYOR, İÇERİDE ATIK SU VAR"

BirGün'ün Ordu Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından ulaştığı bilgiye göre, söz konusu tesisin atık su arıtma ünitesi uzun süredir çalıştırılmıyor. İddiaya göre bunun sebebi ise taşeron firmanın ünitelerinin alanda biriken atık suları temizleyecek seviyede olmaması. Öte yandan firmanın Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 'Atıkları işleyemiyorsanız oradan kaldırın' talebini de reddettiği gelen bilgiler arasında.

SAYIŞTAY RAPORLARINA YANSIDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda ise yüklenici firma olan Ordu Yenilenebilir Enerji, hizmet alımı kapsamında atıkların işlenmesinden ve tesisin yönetiminden sorumlu tutuldu. Yapılan incelemelerde, tesisin su kaynaklarını kirlettiği görüldü. Raporda, işletmeci firmanın üç kez cezalandırıldığı, toplamda 400 bin TL’yi aşan cezaların kesildiği vurgulandı. Belediyenin tespitle ilgili, “Eksikler tutanak altına alındı ve resmi yolla ilgili firmaya bildirildi” yanıtını verdiğini ifade eden Sayıştay, “Ancak 2022 yılı sonu itibarıyla çevre mevzuatının getirmiş olduğu düzenlemelerin tam anlamıyla yerine getirilemediği ve sorunların devam ettiği anlaşılmaktadır” dedi.

DÖNEMİN DAİRE BAŞKANI ÇAYBAŞI'NA AKP'DEN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI OLDU

Derelerin ve toprağın kirlenmesine sebep olan Çaybaşı'ndaki katı atık depolama tesisinin kurulması sürecinde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı olan Sefa Okutucu'nun ise Çaybaşı Belediye Başkanlığı için 2024 yerel seçimlerinde AKP'den aday adayı oldu.

ATIK YÖNETİMİ VE TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ TANIDIK BİR İSİM ÇIKTI

Bölge halkının yıllardır süren itirazlarına ve daha önce ceza kesilmesine rağmen faaliyete devam eden çöp tesisinden sorumlu isimin Atık Yönetimi ve Tesisler Şube Müdürlüğü'nde şube müdürü olan Mustafa Tosunoğlu olduğu öğrenildi.

Tosunoğlu'nun sosyolog olan eşini Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik personeli olarak işe aldırdırmış, eşinin SGK girişinin yapılmasına işe gitmediği ortaya çıkmıştı. Ordu Büyükşehir Belediyesi söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatmasına rağmen Tosunoğlu'nun görevine devam ettiği öğrenilmişti.

"KULLANDIĞIMIZ SULAR TAMAMEN ZEHİRLİ VE KİMYASAL ATIK DOLUDUR"

BirGün'e konuşan Çaybaşı CHP İlçe Başkanı İsa Yurt ise, "Çaybaşı ilçemiz İlküvez Kepçeli Pınarı Yaylasına yapılmış olan katı atık bertaraf tesisindeki ölümcül özelliğe sahip kimyasal bomba haline gelen atık sular su havuzunun duvarının kırılması ile birlikte, Cüri deresine salınmıştır.

İlküvez Kepçeli pınarına yapılmış bulunan katı atık bertaraf tesisinde vahşi olarak yığılan çöplerden biriken suların bertaraf tesisine yapılan havuzda arıtılarak, dereye deşarj edilmesi gerekirken, yağmur ve kar yağışını fırsat bilen Ordu Büyük Şehir Belediyesi katı atık işletmesi tarafından bilinçli ve kasıtlı olarak havuzun duvarları kırılarak havuzda biriken ve kimyasal bomba haline dönüşmüş olan çöp suları maalesef Cüri Deresine salınmıştır. Tertemiz akan sularımız salınan kimyasal atıklarla tamamen kirlenmiş, dere boyunca benekli alabalık nesli tamamen tükenmiş durumdadır.

Yenicuma mahallesinde aynı dere yatağında OSKİ tarafından kuyu açılarak, Çaybaşı İlçe merkezine su verilmektedir. Şu anda Çaybaşı ilçe merkezinde kullandığımız sular tamamen zehirli ve kimyasal atık doludur. Kepçeli pınarından başlayarak Ünye’ye kadar akan Cüri deresi ve İkizce ilçesinden gecen Akçay deresi de bu kimyasal atık bombasından nasibini almıştır. Halkımızın sağlığını ve çevre katliamını Ordu Büyük Şehir Belediyesi, Çaybaşı Belediyesi, İkizce Belediyesi, Ünye Belediyesi görmezden gelip katliama göz yummakta ve büyük suç işlemektedir.

İşin en üzücü tarafı güzel ilçemize, güzel yaylamıza katı atıkların getirilmesi için canla başla çalışan Belediye Başkanları, hala görevde bulunan başkanlar ile Büyükşehir Belediyesi’nde katı atık daire başkanlığı yapıp katliamda imzası bulunan kişiler hiç bir şey olmamış gibi hem ilçemizi hem de çevre ilçeleri yönetmek için belediye başkan adayı olmuşlar" dedi.