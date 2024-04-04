Ordu Fatsa'da iş insanına silahlı saldırı: 3 kişi tutuklandı

Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde 1 Nisan'da Fatsa Adliyesi'nin yakınında bir iş insanının arabasına başka bir araçta bulunan kişiler tarafından ateş edildi. Yapılan incelemelerin ardından kimlikleri tespit edilen kişiler kaçarken Giresun'da yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan 3 kişi tutuklarken 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi

Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde 1 Nisan'da akşam saatlerinde bir iş insanının aracına Fatsa Adliyesi yakınlarında başka bir araçtan kurşun yağdırıldı. Yaşanan saldırıda iş insanı yara almadan kurtuldu.

Fatsa Emniyeti'nin mobese kayıtlarından yaptığı incelemelerin ardından ateş edilen aracın plakasına ulaşıldı. Ordu Emniyet Müdürlüğü, kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi Giresun'da yakaladı. Şüphelilerin Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları öne sürüldü.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet silah mermisi ve 1 adet GPS cihazı ele geçirildi.

Silahlı saldırıdan önce keşif yaptıkları öne sürülen ve İstanbul'da olan 2 kişi daha yakalanarak emniyet güçleri tarafından Fatsa'ya getirildi.

Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 4 Nisan'da Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 6 şüpheli hakim karşısına çıkartıldı.

Mahkemede R.A., D.Ş., M.V. tutuklanırken, B.E., M.C., A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜRCİSTAN'DAKİ SUÇ ÖRGÜTÜ BAĞLANTISINA VURGU YAPILDI

BirGün'ün emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, şüphelilerin bölgede yaşamadıkları ve başka illerden Fatsa'ya gittikleri öğrenildi.

Şüphelilerin Gürcistan bağlantılı bir suç örgütü adına saldırıyı gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Emniyet kaynakları, Gürcistan bağlantılı suç örgütünün Fatsa ve Ünye'de birçok iş adamını tehdit ederek para istediği, talepleri karşılanmadığında silahlı saldırılar düzenlediği ve bu saldırıyı düzenleyen şahıslarında bu örgüt adına olayı gerçekleştirdiklerini belirtti.