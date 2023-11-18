Örgütlü gericilik Kıbrıs’a el attı

Dinci, gerici kuşatma altındaki Kuzey Kıbrıs’ta okullarda artan Ülkücü faaliyetler büyük rahatsızlık nedeni oldu. Eğitim Bakanı yaşananlara tepkisiz kalırken Kıbrıslılar adanın örgütlü gericilik ile karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs’ta başta okullar olmak üzere faaliyetlerini yoğunlaştıran Ülkü Ocakları’nın varlığı tepki çekti. Son olarak okulları üs edinen Ülkücülerin 18 yaş altındaki çocuklara Kuran öptürerek yemin ettirmesi bardağı taşırdı.

Özgür Gazete’den Pınar Barut, Ülkü Ocakları’nın Kuzey Kıbrıs temsilciği tarafından reşit olmayan çocukların “ülkücü yemini” ettikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştığını ortaya çıkardı. “18 Yaş Altı Çocuklara Kur’an Öptürüp Yemin Ettiriyorlar” başlıklı manşet haberde ülkücülerin ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler arasında nasıl örgütlendikleri detaylıca aktarıldı.

MÜHENDİSLİK ÇALIŞMASI

AKP ile iyi ilişkileri olan Ünal Üstel hükümetinin Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun okullardaki bu faaliyetlere tepkisiz kalması eleştirildi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebal, Kuzey Kıbrıs’taki “kukla siyasi irade” aracılığıyla Ülkü Ocakları ve tarikatların toplumsal mühendislik yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Gökçebal, “Ülkü Ocakları’nın uzantıları okullardaki reşit olmayan çocuklara ‘reis’ gibi sıfatları aleni olarak atıyorlar. Buna ses çıkarmayan bir Eğitim Bakanlığı var. Bizim Anayasamıza göre eğitim laik ve çağdaş olmak zorunda. Türkiye ile benzer şekilde Ülkü Ocakları eliyle örgütlü bir çalışma yaptıklarını biliyoruz. Türkiye’deki hükümetin, gerici kültürü Kıbrıs’a empoze etmeye çalıştıkları görülüyor” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç olmamasına rağmen AKP’ye yakın öğretmenlerin çift maaşla adaya atandıklarını kaydeden Gökçebal, “Kıbrıs’ın ayarları ile oynanmaya çalışıyor. Ülkü Ocakları ve dindar-kindar nesiller yetiştireceğim anlayışındaki tarikat yurtları Kıbrıs’ı laboratuvar haline getirdi” dedi.

TOPLUM RAHATSIZ

Gökçebal Kıbrıs’ın örgütlü bir gericilik ile karşı karşıya kaldığını bildirdi ve şunları aktardı: “Bu anlayış özellikle eğitim alanında yaygınlaşıyor. Sistematik bir gerici yapılaşma organizasyonu var. Kuzey Kıbrıs’taki Türk toplumu bu durumdan oldukça rahatsız. Bu ülkeyi yönetenler talimat ve dayatmalara göre hareket ediyor. Fakir çocuklara tam gün yurtlarda kalma ‘imkânı’ veriyorlar. Dönüşüm çalışmalarının AKP eliyle yapıldığı açık ve net. Eğitim derneği adı altında vakıf ve dernekler, kamufle biçimde kamusal okullardaki öğrencilere yönelik gericilik planlarını ortaya koyuyorlar.”

Gazeteci Pınar Barut ise “Ülkü Ocakları önceki dönemde faaliyetlerini daha gizli yapıyordu. Artık devletin üst kademeleri ile Ülkü Ocakları yönetim kademeleri görüşüyorlar. Bunun için de faaliyetlerini gizleme gereği hissetmiyorlar” dedi.

Bu durumun veliler ve öğretmenler arasında rahatsızlık yarattığını vurgulayan Barut, “Yasalarımıza göre 18 yaşın altındaki bir çocuğa devlet dışında dini bir eğitim ya da misyoner faaliyetin içinde görev veremezsiniz, bu istismara girer. Kıbrıs’ta AKP Türkiye’sinin bir prototipi var. Ne kadar gerici örgüt varsa, Kıbrıs’ta uzantısı var. Dernek dahi olmadan faaliyet gösterip çocukları evlerde toplayan ve İslam eğitimi veren birçok örnek var. Kapsamlı bir saldırı bu” şeklinde konuştu.