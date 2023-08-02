Orman yangını çıkardığı öne sürülen şahıs: Gaipten ses duydum, ormanı yaktım

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda 31 Temmuz'da çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 25 yaşındaki Fırat K. isimli şahısın emniyetteki ifadesinde, "Gaipten ses duydum. Çakmakla tutuşturup ormanı yaktım" dediği belirtildi.

Muğla'da orman yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahsın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Menteşe'nin Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda 31 Temmuz'da çıkan yangın, yarım saat süren müdahalenin ardından söndürülmüştü. Yangın nedeniyle 10 dönümlük alan zarar görmüştü.

Başsavcılık tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılmıştı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlatılmıştı.

Çevredeki 70 güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yangını Fırat K.'nin çıkardığını belirledi. Fırat K, polisin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde, Muğla'da büyü olduğunu savunan Fırat K'nin "Gaipten ses duydum. Çakmakla tutuşturup ormanı yaktım" dediği ifade edildi.

TERÖR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Fırat K., ifadesinde, ormanı yakmasının ardından eve gidip, üzerini değiştirdiğini de anlattı.

Terör bağlantısı araştırılan Fırat K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.