Orman yıkımına sessiz kalmıyoruz

Yaşam savunucuları, 11 ilde 1 milyon metrekarenin üzerinde alanın Cumhurbaşkanı kararıyla orman sınırlarından çıkarılmasını protesto etti. Açıklamalarda "Gecelik kararnamelerle ormanların talanı kabul edilemez" denildi.

Haber Merkezi

İstanbul Doğa Savunmaları üyeleri, aralarında İstanbul, Antalya, Balıkesir, İzmir, Muğla'nın bulunduğu 11 ilde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararına karşı Kadıköy'de bir araya gelerek eylem yaptı. "Orman yıkımına sessiz kalmıyoruz, yaşamı savunuyoruz" denilen açıklamalarda "Ormanlarımıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkıyoruz" vurgusu yapıldı.

RANT KAPISI

Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi, Kuzey Ormanları Savunmabı, Ümraniye Kent Savunması, Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi, Validebağ Gönüllüleri, Kadıköy Kent Dayanışması gibi kurum ve kuruluşların oluşturduğu İstanbul Doğa Savunması üyeleri dün Kadıköy'deki Karaköy İskelesi önünde bir araya geldi. Burada yapılan açıklamada "Bugüne kadar orman sınırları dışına çıkarılan alanlar yetmemiş olacak ki 12 Aralık 2023 tarihinde yine bir gece yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 80 bin m2’si İstanbul’da olmak üzere 11 ilde toplam 1 milyon 137 bin m2 orman alanı daha bir gecede orman sınırları dışına çıkartılmıştır" denildi.

"İstanbul’un Kuzey Ormanları, 3. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Havalimanı gibi Mega Rant projeleri ile zaten delik deşik edilmiş ve inşaat talanına açık hale getirilmiştir" denilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: "Bu uygulama ile işgalcilerin bu alanları devletten çok ucuza alarak, özellikle İstanbul’da çok büyük rantlar sağlayacağı bir gerçektir. Açıkça; orman alanı üzerinde ev, bina gibi yaparak halkın ormanını işgal edenler cezalandırılmaları gerekirken 2/B uygulamasında olduğu gibi ödüllendirilmiş olacaktır. Bu düzenleme 2018'de kadar orman işgali yapanları ödüllendiren bir düzenleme olduğu gibi, bu yolla yeni orman işgallerini de teşvik edecek, bu ödüllendirmeden cesaret alanlar ormanları işgal etmeye devam edecektir. Kuraklıktan musilaja büyük bir ekolojik krizin içinde kalan İstanbul’un daha fazla betona değil, suyun, nefesin, yaşamın kaynağı olan ormanlara ihtiyacı olduğunu yönetenler ne zaman anlayacaklar?

ORMANLARI KORUYUN

Yönetenlerin görevi; ülke ormanlarını bu tür yağma ve talanlara açmak değil, bir an önce, Paris İklim Anlaşması ile 'Glasgow Liderlerinin Ormanlar ve Arazi Kullanımı Deklarasyonu'na attığı imzalara sahip çıkarak ülke ormanlarını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak olmalıdır."