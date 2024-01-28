Ormana balta, yurttaşa ceza

Muğla Milas’ta Akbelen Ormanı’nı, kamu ihalelerinin yıldızı Limak Holding’e karşı savunan İkizköylülere ‘izinsiz ormana girmek’, ‘afiş asmak’ ve ‘çadır kurmak’ gibi gerekçelerle toplamda 203 bin 445 TL para cezası kesildi.

Haber Merkezi

Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji, Muğla Milas’ta bulunan Akbelen Ormanı’nı madene feda etmesine karşı direniş sürüyor. Defalarca kolluk kuvvetleriyle karşı karışa gelen bölge halkı para cezalarıyla sindirilmek isteniyor. Geçen 24 Temmuz’da, jandarma eşliğinde Akbelen ormanlarındaki ağaçların kesimine karşı protesto gösterileri yapan ve nöbet tutan birçok kişiye ‘izinsiz ormana girmek’, ‘afiş asmak’ ve ‘çadır kurmak’ gerekçeleriyle çeşitli para cezası kesildi. Milas İlçe Jandarma Karakolu tarafından kesilen para cezaları köylülere tebliğ edildi.

Köylülerden Ali Güler, Ahmet Atar, Nejla Işık, Zülfikar Yakar ve Haydar Demir’e 40 bin 189’ar TL ceza kesildi. Ardından köylülerden Eyüp Çukur’a nöbet alanına çadır kurduğu için bin 300 TL, Esra Işık’a ise izinsiz ormana girdiği gerekçesiyle bin 200 TL ceza kesildi.

MÜCADELE SÜRECEK

Mezapotamya Ajansı’nın haberine göre, ceza kesilen köylülerden Nejla Işık, İkizköy’de Akbelen’i, topraklarını, zeytinlerini ve yaşamı savunduklarını söyledi. Kendilerini yıldırmak istediklerini vurgulayan Işık, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: ‘‘Mücadelemize tüm kötülüğe, baskılara, haksız yere kesilen yüksek para cezalarına, her gün patlatılan dinamitlere, 7-24 çalışan iş makinelerine rağmen yılmadan yorulmadan devam ediyoruz. Sahip olduğumuz değerleri, su kaynaklarını, zeytinlerimizi, geçimimizi sağladığımız toprağımızı, geçmiş ve geleceğimizi kömüre feda etmeyeceğiz. Elimizden geldiğince haklılığımızdan aldığımız güçle mücadeleye devam edeceğiz. Akbelen’den de köyümüzden de vazgeçmiyoruz. Biz bitti demeden bu dava bitmez.’’

Öte yandan defalarca bölgeden uzaklaştırılmaya çalışan İkizköylülerin nöbeti sürüyor. Jandarma koruması eşliğinde faaliyetlerine devam eden şirketi ise Akbelen Ormanı’nda adeta bir çöl yarattı. Bölge halkının çektiği görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin yaz ayında yaptığı Akbelen ziyaretleri tartışmalı sona ermişti. Bölge halkı, Kılıçdaroğlu’nun bindiği aracın önünü keserek, “Arabaya değil, barikata” diye slogan attı. Kılıçdaroğlu çağrıların ardından araçtan inerek ağaçların kesildiği alana gitti. Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce ise adeta ziyaret ettiği direnişçilere parmak salladı. İnce, kendisine söz almak için sıra beklemesi gerektiğini söyleyenlere ‘‘Şov yapmadan eylem yapmanız gerekiyor’’ dedi. Sözleri tepki çeken İnce, direniş alanından ayrılmak zorunda kaldı.