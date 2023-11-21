Ormana kaçırdığı kadını darp eden eski Vali Orhan Çiftçi beraat etti

Mudanya Kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde M.Ö. isimli kadını ormana götürerek darp ettiği iddiasıyla 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimli 10 ay hapis cezası verilen Vali Orhan Çiftçi beraat etti. Mahkeme, kadının, geçmişte psikolojik tedavi görmüş olması, araca taş atması, vücudundaki morlukların kendisi tarafından ya da çarpmaya bağlı olabileceğini belirtti ve delil yetersizliğini gerekçe gösterdi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, M.Ö. isimli kadını bir AVM'nin önünden ormana kaçırıp darp eden eski Mudanya Kaymakamı Orhan Çiftçi'nin kendisi hakkında verilen hapis cezsına yaptığı itiraz sonuçlandı.

Gazete Duvar'dan can Bursalı'nın haberine göre, 2020 yılının şubat ayında açılan davada, en son Kırklareli Valisi olarak görev yağan Çiftçi ve beraberindeki 3 sanık hakkında, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret" suçlaması yöneltildi.

Savcılık, sanıkların 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Savcılığın mütalaasına göre, kamera kayıtları, HTS incelemesi ve bilirkişi raporu doğrultusunda, Çiftçi ve beraberindeki 3 kişinin ortak fikir ve eylem birliği içinde zor kullanarak M.Ö.'yü kaçırdıkları belirtildi.

10 AY HAPİS CEZASI

Davanın görüldüğü İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, haziran ayında verdiği kararla sanıklar Orhan Çiftçi, D.A., F.S. ve O.K.'yı "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret" suçunu işledikleri gerekçesiyle 2'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezayı alt sınırdan uzaklaşmadan veren mahkeme heyeti, buna gerekçe olarak suçun işleniş biçimi ve suça iten sebepleri gösterdi.

Suçun birden fazla kişiyle birlikte işlenmesi nedeniyle bir kat arttırılan ceza, 3/4 oranında haksız tahrik indirimi uygulanarak 1 yıla düşürüldü. Mahkeme heyeti, sanıklara bir de 1/6 oranında iyi hal indirimi uyguladı ve verilen ceza 10 ay oldu. Ayrıca, sanıklara verilen cezalarla ilgili hükmün açıklanması geri bırakılma kararı (HAGB) verildi.

MAHKEME MORLUKLARI İNANDIRICI BULMADI, KARARI KALDIRDI

Kararın ardından sanık avukatları, verilen cezalara itiraz etti. İtiraz, HAGB kararı nedeniyle istinaf mahkemesine değil İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapıldı. İtirazın ardından dosyayı inceleyen İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında uygulanan HAGB kararını kaldırdı.

Mahkemenin sanıklar tarafından yapılan itirazı kabul etme gerekçesinde, mağdur M.Ö. suçlandı. Mahkeme, M.Ö.'nün geçmişte psikolojik tedavi görmüş olması, araca taş atması, vücudundaki morlukların kendisi tarafından ya da çarpmaya bağlı olabileceğini belirtti ve delil yetersizliği gerekçe gösterilerek sanıkların beraatlerine karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

İtirazının kabulünden sonra yeniden başlayan davada karar çıktı. Mahkeme, vali Çiftçi ve diğer sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Kırklareli Valisi olarak görev yaparken hakkındaki suçlamalar nedeniyle merkeze çekilen Orhan Çiftçi, Mudanya Kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde mağdur M.Ö. ile birlikteydi. Çiftçi ve M.Ö. 2017 yılında ayrıldı. Ayrılığın ardından Çiftçi, M.Ö.'yü yardım aldığı 3 kişiyle birlikte Bursa'daki bir alışveriş merkezinden kaçırmıştı.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre zorla araca bindirilen M.Ö., ormanlık bir alana götürülmüştü. Burada darp edildiğini ve zorla Çiftçi'nin ayakkabısının altının öptürüldüğünü ileri süren M.Ö., savcılığa giderek 8 Mayıs 2017'de suç duyurusunda bulunmuştu. Basına yansıyan olayla ilgili açıklama yapan Çiftçi ise iddiaları reddetmiş, ortaya çıkan kamera kayıtlarıyla ilgili ise yorum yapmamıştı.