Ormanda yaralanan bir kişi kurtarıldı

Muğla Fethiye ilçe Kabak koyunda yürüyüş yaparken ayak bileğini büken vatandaş için Jandarma JAK, UMKE, AFAD ekipleri seferber oldu.

Muğla Fethiye ilçe Kabak koyunda yürüyüş yaparken ayak bileğini büken vatandaş için Jandarma JAK, UMKE, AFAD ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre 52 yaşındaki Mehmet Tuğ isimli vatandaş Kabak koyunda yürüyüş yaparken ayak bileğini bükmese sonrası 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Orman içi patika yolda olduğunu ve araç ulaşımının olmadığını belirten vatandaş için 112 Ambulans, Jandarma JAK, UMKE ve AFAD ekipleri vatandaşı kurtarmak için harekete geçti.

Bacağında şişlik oluşan Mehmet Tuğ isimli vatandaş ambulans talebinde bulunurken. JAK ve UMKE ekipleri patika yoldan yaklaşık 1 km’lik yürüdükten sonra 52 yaşındaki Mehmet Tuğ’a ulaştı. Yaralı vatandaş ekipler tarafından 1 km taşındıktan sonra ambulans ekiplerine teslim edildi ve Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi.