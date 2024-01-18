Ortadoğu'da kriz | Ankara saldırıların ardından 3 ülkeye çağrı yaptı

Irak, İran ve Pakistan sınır hattında yaşanan karşılıklı saldırılarla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, itidal ve sağduyu çağrısı yaptı. İran’ın hafta başında düzenlediği saldırıların sıcak savaşa dönüşüp dönüşmeyeceğine yönelik belirsizlikler bölgede gerilimi yüksek tutuyor.

Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu'da yeni bir krizi tırmandıran İran-Irak-Pakistan hattında yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

İran'ın Irak'taki IŞİD ve ABD hedeflerine yönelik başlattığını açıkladığı, akabinde Pakistan ve İran sınırında karşılıklı saldırıların yaşandığı anımsatılan açıklamada, gelişmelerden endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Dost ve kardeş İran, Irak ve Pakistan'a itidal ve sağduyuyla suhuletin sağlanması çağrısında bulunuyoruz" denildi. Açıklamada ayrıca Ankara'nın krizin çözümü konusunda bölge ülkeleriyle görüşmeye hazır olduğu vurgulandı.

ORTADOĞU'DA GERİLİM TIRMANIYOR

Geçtiğimiz pazartesi gecesi (15 Ocak) Devrim Muhafızları'nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'i hedef alan 11 balistik füze fırlatmasıyla başlayan kriz, bir sonraki akşam Pakistan'da iki hedefe yönelik saldırı ile tırmandı.

Saldırıların ardından bölgesel hükümet en az dört sivilin öldüğünü ve altı sivilin de yaralandığını açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı da İran'ın, 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını bildirdi.

Gerilim bu sabah Pakistan'ın İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "terör" hedefi olarak bildirdikleri yerlere yönelik bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı. İran, saldırılarda 7 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İki ülke (İran ve Pakistan) birbirini yıllardır şiddet yanlısı militan grupları barındırmakla suçluyor.

İran bu saldırıların Pakistan topraklarında yuvalanarak İran’a yönelik saldırılar düzenleyen Ceyşul Adl isimli örgüte yönelik olduğunu açıklarken, Pakistan’ın bu saldırıları egemenlik ihlali olarak tanımlayıp İran’la diplomatik ilişkileri askıya alması ve saldırılardan kısa bir süre sonra İran’a yönelik misillemede bulunması iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırıyor.