Ortadoğu’da ateş yayılıyor

Irak ve Suriye’ye yönelik saldırıların ardından İran, şimdi de Pakistan’da hedefleri vurdu. Saldırıyı kınayan İslamabad yönetimi, “Karşılığı verilecek” dedi. ABD ise Kızıldeniz’de ticari bir gemiyi vuran Husilere saldırdı.

Dış Haberler

Gazze’deki savaşla birlikte Batı ve bölge aktörlerinin Ortadoğu’daki hareketliliği artarken yaşanan saldırılar gerilimi tırmandırıyor. Irak ve Suriye’deki hedefleri vurduktan bir gün sonra İran, Pakistan’ın güneyinde kökten dinci Ceyş el Adl’ın iki üssüne saldırdı.

İran hükümetine bağlı Tasnim haber ajansı, “Devrim Muhafızları’nın, Pakistan’daki iki üssü füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğu” bilgisini verdi. Pakistan’ın Belucistan eyaletinde faaliyet gösteren silahlı bir grup olan Sünni Ceyş el Adl, daha önce Pakistan sınırındaki İran güvenlik güçlerine saldırılar düzenlemişti.

İran’ın saldırılarına İslamabad yönetiminden sert tepki geldi. Pakistan tarafından yapılan açıklamada, İran'ın düzenlediği hava saldırısında 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 çocuğun da yaralandığı duyuruldu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın egemenliğini ihlal edilmesinin “hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu” ve söz konusu saldırıların “ciddi sonuçlar doğurabileceği” açıklaması yaptı. Açıklamada “karşılık verme hakkının saklı tutulduğu” kaydedildi. Pakistan’ın Tahran büyükelçisi ülkeye çağırılırken İran’ın Pakistan büyükelçisinin ülkeye girişi yasaklandı. Konuyla ilgili çok önemli ve acil toplantının devam ettiğini belirten Pakistanlı üst düzey istihbarat kaynakları ise, İran’ın saldırısına verilecek yanıtta "tüm seçeneklerin masada olduğunu" belirtti.

Tahran, saldırıda "sivillerin hedef alındığı" iddialarını reddetti.

(Fotoğraf: Depo Photos)

BM’YE ŞİKÂYET ETTİ

İran’ın Irak ve Suriye’ye düzenlediği saldırılara tepkiler sürüyor. Irak hükümeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil ve Suriye'ye yönelik balistik füze saldırılarının ardından İran'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Birleşmiş Milletler'e (BM) şikâyet etti. Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre’nin Davos kentinde bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani, 4 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı “düşmanca” olarak nitelerken “İran ile Irak arasındaki güçlü ilişkiyi baltalayabileceğini” kaydetti. Erbil’de saldırıların ardından 3 günlük yas ilan edildi.

Reuters'a konuşan bir kaynak, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin dün Davos'ta İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yapması planlanan görüşmesini Erbil'e saldırıya bir tepki olarak iptal ettiğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki IŞİD’e ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargâhının balistik füzelerle hedef alındığı öne sürülmüştü.

Yemen’deki Husiler, Kızıldeniz’de İsrail limanlarına giden bir gemiyi seyir füzesiyle "tam isabet" vurduklarını açıkladı.

KıZILDENİZ’DE SALDIRI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise karşı saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Husilerin Malta bandıralı Zografia isimli bir yük gemisini hedef aldığı belirtilen açıklamada Yemen’de fırlatılmaya hazır 4 gemi savar balistik füzenin imha edildiği duyuruldu. Öte yandan Associsated Press, ABD hükümetinin Husiler olarak bilinen Ensarallah örgütünü tekrar “küresel terör örgütleri listesine” alacağını açıkladı.

Davos’ta konuşan İranlı Bakan Abdullahiyan ise İran'ın Husilere destek verdiği suçlamalarını reddederek “bölgedeki ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda karar verdiğini” belirtti. Bölgede artan gerilimde ABD’yi suçlayan Abdullahiyan, Irak ve Suriye'ye yönelik saldırıların ülkenin güvenliği ve terör ile mücadele kapsamında olduğunu söyledi.