Ortadoğu’yu vurdu

İsrail’in Gazze’deki saldırıları Ortadoğu’da dengeleri sarstı. Bahreyn, İsrail’le diplomatik ilişkileri keserken Tunus, Tel Aviv ile normalleşmeyi suç sayan tasarı hazırladı. Ürdün elçiyi geri çağırırken Husilerin füzeli saldırıları sürüyor.

Dış Haberler

Gazze'de insanlık suçu işleyerek Filistinlileri katletmeyi sürdüren İsrail'in saldırıları Ortadoğu'dali "normalleşme"yi de vurdu. Yemen’de başkent Sana’yı kontrol eden Husiler’in İsrail’e savaş ilan etmesinin ardından Bahreyn de bu ülkeyle diplomatik ilişkileri kesti. Bahreyn Parlamentosu, Gazze’deki saldırılar nedeniyle İsrail’deki büyükelçisini geri çektiğini ve ekonomik ilişkileri de dondurduğunu duyurdu.

İsrail basını, Bahreyn’in bu adımının Tel Aviv’de incelendiğini bildirdi. İsrail elçisinin halihazırda Manama’dan ayrıldığı kaydedildi. Bahreyn, 2020’de ABD arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri’yle beraber İsrail’le ilişkileri normalleştirmeye yönelik İbrahim Anlaşmaları’na imza atmıştı.

NORMALLEŞME YASAK

Kuzey Afrika ülkesi Tunus ise İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi suç sayan tasarıyı görüşmeye aldı. Meclis’te dün görüşülmeye başlanan söz konusu tasarı, İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi suç, bu konudaki sorumluların ömür boyu hapis cezalarıyla mahkum olmasını öngörüyor.

Bölge ülkelerinde eşi benzeri daha önce hiç görülmemiş tasarı hakkında konuşan Parlamento Başkanı İbrahim Buderbala, kamuoyu ve yasama organının tam bir birlik ve beraberlik içinde olduğunu söyledi.

Parlamento Başkanı, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, “Filistin'in nehirden denize kadar özgürleştirilmesi, tüm vatanın yeniden kurulması ve başkenti kutsal Kudüs olan Filistin devletinin kurulması gerektiğine yürekten inanıyoruz" dedi.

Tunus’ta son haftalarda Filistin yanlısı gösteriler artarken Cumhurbaşkanı Kays Said, Gazze Şeridi'ndeki durumu “kabul edilemez” diyerek kınarken, İsrail'le herhangi bir normalleşmeyi "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Ürdün de İsrail büyükelçisini geri çağırdı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri saldırısını protesto etmek amacıyla İsrail büyükelçisinin 'derhal' geri çağrılmasına karar verildiği duyuruldu. Açıklamada, 'Gazze'de masum insanları katleden İsrail savaşı kınanırken' elçinin Tel Aviv'e dönüşü için İsrail'in Gazze'deki saldırılarına son vermesi şartı koşuldu.

HUSİLER'DEN SALDIRILAR

Yemen'deki Husiler, çok sayıda İHA'yı İsrail yönüne fırlattıklarını duyurdu. Husiler, çok sayıda insansız hava aracını (İHA) İsrail içlerindeki birçok hedefe doğru fırlattıklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, “(Husilere bağlı) Yemen Silahlı Kuvvetleri, birkaç saat önce çok sayıda İHA’yı işgal altındaki Filistin’de bulunan siyonist varlığın içlerindeki birçok hedefe fırlattı ve hedeflerine ulaştı” ifadesini kullandı.