Ortaköy'den Taksim'e gitmek için 250 TL isteyen taksi şoförü, yolcuya saldırdı

İstanbul Ortaköy'de bir taksici Taksim'e gitmek isteyen yolcudan 250 lira istedi. Taksimetre açmayan taksici görüntülendiğini fark edince yolcuyu, "motor ışığı yandı" diyerek araçtan indirmek istedi. Yolcu görüntü çektiğini söyleyince ise taksicinin saldırısına uğradı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy semtinde, Taksim'e gitmek isteyen yolcudan 250 TL talep etti, taksimetreyi açmayı reddeden şoför görüntü alan yolcuya saldırıda bulundu.

Ortaköy'de bir kişi yol kenarında duran taksiciye Taksim'e gitmek istediğini söyledi. Taksici 250 lira talep etti. Ücreti kabul eden yolcu bir yandan da cep telefonuyla kayıt alarak araca bindi.

Kısa bir mesafe ilerledikten sonra şoför, görüntülendiğini fark edince motor ışığının yandığını belirterek durdu.

Kayıt alan yolcu ise şoföre başından beri cep telefonuyla görüntü aldığını ifade etti. Bunun üzerine şoför, kendisini görüntüleyen yolcuya saldırarak elindeki cep telefonunu almaya çalıştı.

Arbede sonrası yolcu, taksiden indi.