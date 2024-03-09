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Ortaokul öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde Erdoğan'ın mitingine götürüldü

Gelecek Partisi Urfa İl Başkanı Hidayet Baysal, Erdoğan'ın Urfa mitingine ortaokul öğrencilerinin öğretmenleri nezaretinde götürüldüğüne dair bir video paylaştı.

Güncel
  • 09.03.2024 16:44
  • Giriş: 09.03.2024 16:44
  • Güncelleme: 09.03.2024 16:56
Kaynak: Haber Merkezi
Ortaokul öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde Erdoğan'ın mitingine götürüldü

Gelecek Partisi Urfa İl Başkanı Hidayet Baysal, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Urfa'da düzenlenen yerel seçim mitingine ortaokul öğrencilerinin yağmurlukla götürüldüğünü söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baysal, öğrencilerin soğuk ve yağmurlu havada öğretmenleri nezaretinde miting alanına götürüldüklerini belirterek bir video paylaştı.

Gelecek Partisi'nin kurumsal hesabı ile partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun hesabını etiketleyen Baysal, şunları kaydetti:

Erdoğan: Hiç kimsenin gölgemizde yürüyerek seçim kaybettirmesine rıza göstermeyiz
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