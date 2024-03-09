Ortaokul öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde Erdoğan'ın mitingine götürüldü
Gelecek Partisi Urfa İl Başkanı Hidayet Baysal, Erdoğan'ın Urfa mitingine ortaokul öğrencilerinin öğretmenleri nezaretinde götürüldüğüne dair bir video paylaştı.
Gelecek Partisi Urfa İl Başkanı Hidayet Baysal, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Urfa'da düzenlenen yerel seçim mitingine ortaokul öğrencilerinin yağmurlukla götürüldüğünü söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baysal, öğrencilerin soğuk ve yağmurlu havada öğretmenleri nezaretinde miting alanına götürüldüklerini belirterek bir video paylaştı.
Gelecek Partisi'nin kurumsal hesabı ile partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun hesabını etiketleyen Baysal, şunları kaydetti:
Akp sayın cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ş.Urfa mitingine ilave orta okuldaki çoçuklara yağmurluk giydirilerek o çocukları öğretmen nezaretinde bu soğuk havada miting alanına getiriliyor yazıktır günahtır @Ahmet_Davutoglu @gelecek63 @GelecekPartiTR pic.twitter.com/zqprlyJmTr— Hidayet Baysal (@hidayetbaysal8) March 9, 2024