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'Örümcek Adam'ın tavanında yolculuk ettiği araç trafikten men edildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde "örümcek adam" kostümlü kişinin tavanında yolculuk yaptığı hafif ticari aracın sürücüsüne para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

Yerel
  • 30.08.2023 20:03
  • Giriş: 30.08.2023 20:03
  • Güncelleme: 30.08.2023 20:05
Kaynak: AA
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'Örümcek Adam'ın tavanında yolculuk ettiği araç trafikten men edildi
FOTOĞRAF: AA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde "örümcek adam" kostümlü kişinin tavanında yolculuk yaptığı hafif ticari aracın sürücüsüne para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ulucami Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'nde seyir halindeki 01 FK 088 plakalı hafif ticari aracın tavanında yolculuk eden "örümcek adam" kostümlü bir kişiye ait görüntülerin yayınlanması üzerine araştırma başlattı.

Kimliği belirlenen sürücüye 1300 lira para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

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