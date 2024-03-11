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Oscar ödülleri: Margot Robbie'nin kıyafet tercihi dikkat çekti

'Barbie' filmiyle başarılı performans sergileyen ve 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne aday gösterilmemesi nedeniyle Akademi'ye tepki gösterilen Margot Robbie, kıyafet tercihiyle gündeme geldi. Pembe renk kıyafet yerine siyah bir elbise tercih eden Robbie'nin, Akademi'yi protesto ettiği yorumları yapıldı.

Kültür Sanat
  • 11.03.2024 13:49
  • Giriş: 11.03.2024 13:49
  • Güncelleme: 11.03.2024 14:06
Kaynak: Haber Merkezi
Oscar ödülleri: Margot Robbie'nin kıyafet tercihi dikkat çekti
Margot Robbie (solda) / Fotoğraflar: DepoPhotos

ABD'de bu yıl 96’ncısı düzenlenen Oscar ödül töreninde 'Barbie' filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Margot Robbie'nin kıyafet tercihi dikkat çekti.

Greta Gerwig'in yönetmenliğini üstlendiği "Barbie" ve Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" filmleri 2023'ün en dikkat çeken filmlerinin başında yer aldı. İki gişe rekortmeni filmin başarısı sonrası "Barbenheimer" fırtınası yaşandı.

Barbie her ne kadar gişe rekortmeni filmler arasında başı çekse de 96’ncı Oscar ödül törenlerinde hayal kırıklığı yaşadı.

Filmin yönetmeni Greta Gerwig ve Barbie karakterini Margot Robbie aday gösterilmedi. 

Margot Robbie'nin Oscar ödülleri için tercih ettiği kıyafet, Akademi'ye bir protesto olduğu yorumlarına neden oldu.

Daha önceki ödül törenlerinde pembe renk kıyafet tercihinde bulunan Robbie, bu kez belinde siyah bir elbise giydi.

Margot Robbie, Golden Globes töreninde pembe renkli bir kıyafet tercih etmişti.
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