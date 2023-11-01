Osman Kavala’dan cezaevindeki 6'ncı yılında açıklama: Hukukun egemen olacağına dair umudumu kaybetmedim

Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Osman Kavala, cezaevindeki 6’ıncı yılında yazılı açıklama yayımladı. Kavala, “Ülkemde hukukun egemen olacağına dair umudumu kaybetmedim” dedi.

Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Osman Kavala, cezaevindeki 6’ıncı yılında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasından da bahseden Kavala, suç işlediğine dair delil olmadan 6 yıldır cezaevinde tutulmasına rağmen hukukun egemen olacağına dair umudunu korduğunu ifade etti.

Kavala’nın açıklaması şöyle:

“6 yıl boyunca suç işlediğime dair hiçbir delil olmadan cezaevinde tutuldum. Bunun sona ermesini beklerken Yargıtay kararıyla hukuksuzluğun onanması ile infaz koşullarım ağırlaştı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinin kendisi de hapis deneyimi yaşamış olan Vaclav Havel adına verdiği ödüle layık görülmem bana onur verdi. Ancak, Hamas’ın sivillere saldırı eylemi ve İsrail bombardımanının Gazze’de yarattığı felaket sevinmeme fırsat vermedi. Filistin’de büyük acılara sebep olan terör ve şiddet ortamını besleyen adaletsizliklere karşı tüm uluslararası kuruluşların daha fazla duyarlılık göstereceklerini ve uluslararası hukuk normlarına uygun biçimde barışın sağlanması için güçlü bir inisiyatif alacaklarını umuyorum.

Havel’in dediği gibi, 'en önemlisi umudu kaybetmemek'. Ülkemde hukukun egemen olacağına dair umudumu kaybetmedim."