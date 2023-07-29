ÖSYM Başkanı Ersoy: 25 Ağustos civarında KPSS sonuçlarını ilan edeceğiz

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, bugün gerçekleştirilen KPSS Alan Bilgisi Sınavı nedeniyle ziyarette bulunduğu Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde KPSS sonuçlarına yönelik yaptığı açıklamada, "25 Ağustos civarlarında, ağustosun sonuna doğru sınav sonuçlarını ilan edeceğiz" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "25 Ağustos civarlarında, ağustosun sonuna doğru sınav sonuçlarını ilan edeceğiz" dedi.

Ersoy, 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1’nci oturumu nedeniyle Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava giren adaylarla bir araya geldi.

23 Temmuz’da başlayan 6 Ağustos’ta bitecek olan KPSS sürecini değerlendiren Ersoy, "KPSS Alanda, 9 ayrı alanda toplam 3 oturumda bugün, öğleden sonra ve yarın olmak üzere 183 bin 252 adayımız var. Toplamda 488 okulda sınavımızı yapıyoruz, 35 il merkezinde bu sınavı gerçekleştiriyoruz. 6 bin 600 civarında da salonda adaylarımızı sınava alacağız. Toplamda 24 bin civarında da görevlimiz bize bu sınavı sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için hizmet ediyorlar" dedi.

ÖSYM olarak amaçlarının kamu kurumlarının ihtiyacı olan personeli yine bir kamu kurumu olan ÖSYM aracılığıyla sağlıklı ve adil bir şekilde yerleştirmek olduğunu belirten Ersoy, "Şimdiye kadarki süreç güzel geçti. Sınavın tamamı itibarıyla 2 milyon 200 bin civarında aday bu sınava başvurdu. 25 Ağustos civarlarında da ağustosun sonuna doğru sınav sonuçlarını ilan edeceğiz ve adaylarımızı beklemiş olduğu sonuç sonrasında da devletimizin kurumlarının talebi üzerine tercih ve yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız. Vatana millete hayırlı olsun, adaylarımıza da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sınavın hukuk, iktisat ve maliye testlerini kapsayan 2'nci oturumu ise saat 15.45'te başlayacak. İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3’ncü ve son oturum 30 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise (ÖABT) 6 Ağustos'ta yapılacak ve 2023-KPSS süreci son bulacak.