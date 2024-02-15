ÖSYM duyurdu: YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM tarafından 25 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan YÖKDİL 1 sınavına ait giriş belgeleri erişime açıldı.
Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 25 Şubat'ta yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde YÖKDİL'e ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin resmi internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
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