Otobüs durağına ağaç devrildi

Bolu’da kuvvetli rüzgar sebebiyle otobüs durağının üzerine ağaç devrildi. Durakta kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.



Bolu’da gün boyu aralıklarla kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Rüzgar sebebiyle kent genelinde birçok noktada ağaçlar ve evlerin çatıları hasar gördü. Gölyüzü Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağının üzerine ağaç devrildi.

Kuvvetli rüzgarın devirdiği ağaç, cam otobüs durağını paramparça etti.

Mimar İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin karşısında bulunan ağacın göçerttiği otobüs durağında kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Yurttaşların durumu bildirmesi üzerine Bolu Belediyesi ekipleri bölgede gerekli tedbirlerini aldı.

Demir ve camdan oluşan otobüs durağının son hali görüntülendi.



