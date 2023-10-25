Oxfam: İsrail, açlığı Gazze halkına karşı savaş silahı olarak kullanıyor

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, açlığın, Gazze'deki Filistinlilere karşı İsrail tarafından 'savaş silahı' olarak kullanıldığını belirtti.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın araştırmasına göre Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının ardından İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı sıkılaştırmasından bu yana, normalde ulaştırılması gereken gıdanın sadece yüzde 2'si Gazze'ye girebildi.

Oxfam'ın Orta Doğu Bölge Direktörü Sally Abi Khalil, milyonlarca Filistinli'nin dünyanın gözü önünde açlıkla baş başa bırakıldığını belirterek şunları söyledi:

"Durum korkunç. İnsanlık nerede? Milyonlarca sivil dünyanın gözü önünde topluca cezalandırılıyor, açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Dünya liderleri arkalarına yaslanıp izlemeye devam edemezler; hemen harekete geçme yükümlülükleri var."

Oxfam, durumun daha da kötüleşmesini önlemek için BM güvenlik konseyini ve BM üye devletlerini derhal harekete geçmeye çağırdı.