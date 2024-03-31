Oy kullanan liderlerden açıklama: Kim, ne dedi?

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için sandık başında. CHP lideri Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları başta olmak üzere hangi siyasi isim nerede oy kullandı? Seçim için ne mesaj verdi?

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticiler için bugün kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen, sandığa giderek oy kullanıyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEM Parti Eş Genel Başkanları başta olmak üzere siyasi isimler oy kullanacakları okula gelmeye devam ediyor.

Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Tuncer Bakırhan, Ahmet Davutoğlu gibi pek çok isim henüz oy kullanmazken sabah saatlerinde oy kullanan ilk siyasi lider Özgür Özel oldu.

Manisa'da saat 10.20 sıralarında eşi Didem, kızı İpek Özel ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'na gelen Özgür Özel, okul bahçesinde yurttaşlarla sohbet etti.

Özel, oyunu 1174 numaralı sandıkta kullandıktan sonra gazetecilere, açıklamalarda bulundu.

Tüm adaylara başarı dileyen Özel, seçim sürecinde çok büyük aksilikler, üzücü olaylar olmadan bugüne kadar gelindiğini söyledi.

ÖZEL: "SİLAHLARDAN UZAK DURMAYI ÖNERİYORUM"

Özel, herkesi sakinliğini korumaya, sandıklar açıldıktan sonra kazanma sevinci sırasında silahlardan uzak durulmasını isteyerek şöyle konuştu:

"Böylesi günlerde olmadık bir sevinç gösterisindeki kullanılan bir kurşun bir hayatın, bir evladımızın kaybedilmesine sebebiyet verebiliyor. Silahlardan uzak durmayı öneriyorum. Elbette sevinç gösterileri olacaktır. Taşkınlıktan uzak durmayı ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak isterim. Sevinç gösterileri sırasında başkalarını üzmek, rencide etmek Türkiye'nin birliğine, beraberliğine zarar verir. Biz bugün belki sandıkta 20-30 milyon kişiyiz. Ama yarın Türkiye'de hep beraber 84 milyon kişiyiz. Yarın yüz yüze bakacağız. Siyasiler de böyle yapacak. Vatandaş da böyle yapacak."

DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL ÜSKÜDAR'DA KULLANDI

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı.

Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eşi Feride Aksakal ile gelen Önder Aksakal, 3378 numaralı sandıkta oy verdi.

Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, ülkemize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii bu seçimler önemli seçimler, geçmiş dönemlerde yaşadığımız seçimlerden biraz daha farklı özellikler arz ediyor" dedi.

Bu seçimlerin 2023 seçimlerinin devamı olduğunu belirten Aksakal, "Özellikle küresel güçlerin ülkemiz üzerindeki hesaplarının mutlak surette bozulması adına bu seçimlerden Cumhur İttifakı partilerinin başarılı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Onun için DSP olarak da biz üzerimize düşen görevimizi yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

HATİMOĞULLARI: "SANDIKLARA SAHİP ÇIKALIM"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, saat 10.40 sıralarında oyunu Adana'da kullandı.

Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokuluna giden Adana Milletvekili Oruç, 1057 numaralı sandıkta oy verdi.

Oruç, oy verme işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Lütfen her yerde gidelim oylarımızı kullanalım. Oylarımızı kullanmakla yetinmeyelim, sandıklarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Kulağımıza gelen bazı şeyler oluyor. Bununla ilgili oyumuzu kullanmak kadar, oyumuzu korumak, sayımlarda doğru sayılmasını sağlamak, bu incelemeleri ve gözlemleri yapmak üzere hep birlikte değerli halklarımıza buradan çağrımızı yineliyoruz" dedi.

AKŞENER: "HER ŞEY İYİ OLACAK"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 10.45 civarında oy kullanacağı Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'na eşiyle geldi.

Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, "4625" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

Meral Akşener, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hür ve müstakil olarak, ittifak siyasetine mahkum olmadan, "ucube sistemin" dayattığı sistemin dışına çıkmanın çok yorucu olduğunu belirtti.

Bir gazetecinin "Ankara'da seçim yarışı nasıl gidecek?" sorusuna Akşener, "Ankara'da ilginç gidecek, çok ilginç gidecek" yanıtını verdi. Akşener, İstanbul'daki seçim yarışına ilişkin yorumunun sorulması üzerine de, "Yorum yapmayayım. Her şey iyi olacak, bizim durumumuz iyi olacak" değerlendirmesinde bulundu.

BAHÇELİ, KOLUNDAKİ SARGIYLA OY KULLANDI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 12.46 sıralarında, oyunu kullanmak için Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'na geldi. Bahçeli'nin kolunun sargılı yüzünün mor olduğu görüldü.

Bir süredir kamera karşısına geçmeyen Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti. Oy kullanımının ardından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Seçim sonuçlarını partiden takip edeceğiz" dedi