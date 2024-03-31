Oy verme işleminin sona ermesinin ardından Erdoğan’dan ilk mesaj!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından verdiği mesajda, “Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını rica ediyorum” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy verme işleminin sona ermesinin ardından bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, mesajında “Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım… Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum.”