Oyların eşit çıktığı Çıldır'da belediye başkanı kurayla belirlendi

CHP'li ve AKP'li adayın oylarının eşit çıktığı Ardahan Çıldır'da belediye başkanı kurayla belirlendi. Yapılan kurada, AKP adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AKP ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kura ile belirlendi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AKP'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.

Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

Seçim kurulunda partililerin huzurunda yapılan kurada, AKP adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.