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Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, yerel seçimlerde aday oldu

CHP MYK, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut belediye başkan adayı gösterme kararı aldı. Karar, Parti Meclisi'ne sunulacak.

Güncel
  • 10.01.2024 17:44
  • Giriş: 10.01.2024 17:44
  • Güncelleme: 10.01.2024 17:52
Kaynak: Haber Merkezi
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, yerel seçimlerde aday oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu gösterme kararı aldı. 

CHP Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) geçen karar Parti Meclisi'ne (PM) sunulacak. Parti Meclisi bu akşam saat 19.00’da toplanacak.

Öte yandan gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Beşikçioğlu'nun da haberi doğruladığı öğrenildi.

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