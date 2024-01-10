Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, yerel seçimlerde aday oldu
CHP MYK, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut belediye başkan adayı gösterme kararı aldı. Karar, Parti Meclisi'ne sunulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu gösterme kararı aldı.
CHP Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) geçen karar Parti Meclisi'ne (PM) sunulacak. Parti Meclisi bu akşam saat 19.00’da toplanacak.
Öte yandan gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Beşikçioğlu'nun da haberi doğruladığı öğrenildi.
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