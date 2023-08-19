Oyuncu Kerem Bürsin hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Kerem Bürsin, dizi setinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Oyuncu Kerem Bürsin, 'Ya Çok Seversen' dizisinin setinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Vücudunda enfeksiyon tespit edilen oyuncunun bir gün daha hastanede kalacağı aktarıldı.

Yüksek ateşle hastaneye götürülen Bürsin'in vücudunda enfeksiyon tespit edildi.

Geceyi hastanede geçiren oyuncunun bir gün daha hastanede dinleneceği, daha sonra taburcu edileceği öğrenildi.