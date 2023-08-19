Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Oyuncu Kerem Bürsin hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Kerem Bürsin, dizi setinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 19.08.2023 15:09
  • Giriş: 19.08.2023 15:09
  • Güncelleme: 19.08.2023 15:14
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
Oyuncu Kerem Bürsin hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Kerem Bürsin, 'Ya Çok Seversen' dizisinin setinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Vücudunda enfeksiyon tespit edilen oyuncunun bir gün daha hastanede kalacağı aktarıldı.

Yüksek ateşle hastaneye götürülen Bürsin'in vücudunda enfeksiyon tespit edildi.

Geceyi hastanede geçiren oyuncunun bir gün daha hastanede dinleneceği, daha sonra taburcu edileceği öğrenildi. 

Gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
Sezen Aksu, Merdan Yanardağı icraya verdi
BirGün'e Abone Ol