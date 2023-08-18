Sezen Aksu, Merdan Yanardağ'ı icraya verdi

Sezen Aksu, kazandığı tazminat davası sonrası gazeteci Merdan Yanardağ'ı icraya verdi.

Sanatçı Sezen Aksu, 2010 referandumu sırasında "Yetmez ama evet" kampanyasını savunurken kullandığı sözlerle ilgili kendisini eleştiren gazeteci Merdan Yanardağ'a tazminat davası açmıştı. Davayı kazanan Aksu, tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ'ı icraya verdi.

Sezen Aksu, Merdan Yanardağ'a 8 Kasım 2021'de 100 bin TL tazminat talebiyle dava açmış, 2022 Aralık'ta kararını açıklayan Mahkeme 30 bin TL tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Merdan Yanardağ, katıldığı televizyon programında Sezen Aksu için şunları söylemişti:

"Sezen Aksu’ya ben hatırlatmak isterim, Sezen Aksu bu ülkedeki en kirli yetmez ama evetçilerden biridir. Altını çizerek söylüyorum, en kirli. Çünkü biz hayır kampanyası yürütürken kişisel olarak, gazeteci olarak, aydın olmaya çalışan insanlar olarak, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının yarısını iki cihanda birden lekeli olmakla suçladı. Biz bunu unutmadık Sezen Aksu. Ki niye şaşırıyorsun? Senin verdiğin yetkiyi, sizin verdiğiniz yetkiyi AKP iktidarı tepe tepe kullanıyor. Niye şaşırıyorsun? Bu cehennemin yolunu döşeyenlerden biri de sensin. Maalesef sensin."