Eren Erdem'den Pehlivan ve Yanardağ'a ziyaret
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, cezaevinde bulunan gazeteciler Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti.
CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteciler Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan'ı ziyaret etti.
Ziyaret sonrası çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Eren Erdem, "Yaklaşık 2 sene kaldığım cezaevinde Merdan Yanardağ'ı ve Barış Pehlivan'ı ziyaret ettim. Haksız yere hapiste yatıyorlar. Davalarının takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.
Bugün, neticesi beraat ile sonuçlanan bir siyasi dava neticesinde 2 yıla yakın tutuklu kaldığım Silivri Cezaevine tahliyem sonrası ilk kez gittim.— Eren Erdem (@erenerdemnet) August 18, 2023
Gazeteci dostlarımız Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ’ı ziyaret ettim.
Son derece güçlüler. Herkese selamları var. Yaşadıkları… pic.twitter.com/ZgCgsPfJzx