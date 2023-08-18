Eren Erdem'den Pehlivan ve Yanardağ'a ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, cezaevinde bulunan gazeteciler Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti.

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteciler Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Eren Erdem, "Yaklaşık 2 sene kaldığım cezaevinde Merdan Yanardağ'ı ve Barış Pehlivan'ı ziyaret ettim. Haksız yere hapiste yatıyorlar. Davalarının takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.