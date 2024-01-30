Oyuncu Settar Tanrıöğen yeniden ameliyat oldu

Geçen cuma beyin kanaması geçiren ve ameliyata alındıktan sonra yoğun bakımda tedavisi süren usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in 28 Ocak'ta ikinci bir ameliyat olduğu öğrenildi.

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Cuma günü beyin kanaması geçiren ve ameliyata alındıktan sonra yoğun bakımda tedavisi süren usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in beyninde oluşan sıvı nedeniyle ikinci bir ameliyat olduğu öğrenildi. Tanrıöğen, geçen cuma fenalaşınca önce Taksim Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince hemen Ataşehir Acıbadem Hastanesi’ne sevk edilip acil ameliyata alınmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımdaki tedavisi süren 61 yaşındaki Tanrıöğen'in önceki gün yeniden ameliyat olduğu ve 1,5 saat süren yeni operasyonda oyuncunun beyninde oluşan sıvının alındığı belirtildi. Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi