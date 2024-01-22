Özak direnişi İstanbul'a taşınıyor

Begüm UĞURLU

Urfa'da sendikal hakları ve insanca çalışma koşulları için 56 gündür direnen Özak Tekstil işçileri, eylemlerini İstanbul'a taşıyor. İşçiler yarın Özak Holding önünde bir araya gelecek.

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan işçilerin, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’da başlattığı direniş sürüyor. İşçilerin örgütlü olduğu Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), direnişi, İstanbul’daki holding binası önüne taşıma kararı aldıklarını duyurdu. Hukuksuz engellemeler nedeniyle Urfa’da direnişi sürdürmenin zorlaştığını belirten BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen şöyle konuştu: “Direnişin asıl amacı üretimi etkilemek, patronu anlaşmaya zorlamak için fabrikaya yakın olmak. Bu yüzden direnişin fabrika önünde sürmesi gerekirken direnişin ilk günlerinden beri çeşitli yasaklarla ve jandarma müdahaleleriyle bizi fabrikanın uzağına sürdüler. Sonra sokağın dışına, daha sonra OSB’nin dışına sürdüler. İlk günden itibaren çok sert müdahaleler oldu ve bu müdahalelerde pek çok arkadaşımız yaralandı. Toplamda 158 gözaltı oldu. Bunlar bizi yıldırmadı fakat üzerine bir de fabrika çevresinde eylem yasağı çıkarttılar haksız bir şekilde. Bizi OSB’ye bile sokmuyorlar, böyle olunca ne fabrikayı ne de üretimi etkileme şansı oluyor. Madem bizi fabrikaya yaklaştırmıyorlar; biz de direnişi Özak Holding’in önüne taşıma kararı aldık.”

TAZMİNATLAR ÖDENDİ

Direnişteki işçilerin yasadışı grev sebebiyle tazminatsız bir şekilde işten atıldığına dikkat çeken Türkmen, “Şu ana kadar çok önemli bir kazanım elde ettik. Bütün işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı, senelik izin gibi bütün alacaklarını almayı başardık. Bütün işçilerin tazminatları ödendi, bu çok önemli çünkü fabrika kurulduğundan beri tek bir kişiye bile tazminat ödemiş değil, daha önce de işçileri tazminatsız atan bir iş yeri. Ama bizim asıl talebimiz işçilerin işe geri dönmesi ve sendika seçebilme hakkının olması. Taleplerimiz kabul edilinceye kadar direnişi sürdürmek konusunda kararlıyız” dedi.

DESTEK ÇAĞRISI

Türkmen, sadece Özak Holding’in önünde oturmayacaklarını, direnişin devamında Levi’s ve Zara’ya ait fabrikaların önlerinde de sürekli ve etkili eylemler yapacaklarını belirtti. Özak işçileri, 23 Ocak Salı günü saat 12.00’de Özak Holding önünde bir basın açıklaması yaparak taleplerini kamuoyuna duyuracak. İşçiler, sendikaları, emekten yana olan tüm kesimleri direnişlerine destek vermeye çağırdı.