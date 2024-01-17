Özak Tekstil işçilerine dayanışma kazandıracak

Emek Servisi

Urfa’da sendikal hakları ve insanca çalışma koşulları için başlattıkları direnişin 51’inci gününü geride bırakan Özak Tekstil işçileri, dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı. Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde yapılan çağrıda işyerindeki baskı, mobing ve kölelik koşullarına karşı sendika seçme hakkını kullanan, toplu halde işten atılan Özak Tekstil işçilerinin seslerini duyurmaya çalıştığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Sesleri baskılarla, yasaklarla ve toplu gözaltılarla boğulmaya çalışılan Özak işçilerine kulaklarını kapatanlar sesimizi duyacak! Levi’s ve Zara mağazaları önünde dayanışma eylemleri için çağrı yapıyoruz! Taleplerimiz net: İşten atılan bütün işçiler işe geri alınsın! İşçilerin sendika seçme hakkına saygı duyulsun ve sendika değiştirme baskısı son bulsun!”