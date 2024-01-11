Özak işçileri Meclis’te

Özak Tekstil işçileri dün eylemlerinin 45’inci gününü Ankara’da karşıladı. Direniş boyunca jandarma şiddetine uğrayan işçiler, “Sadece hakkımızı istiyoruz” dedi.

Emek Servisi

Urfa'da Hak İş'e bağlı Öz İplik İş Sendikası'ndan istifa edip BİRTEK SEN'e üye oldukları için baskıya uğradıktan sonra bir kişinin işten atılmasıyla direnişe başlayan Özak Tekstil işçileri, eylemlerinin 45’inci gününde Meclis’ten seslendi. Özak Tekstil işçileri ve BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ile birlikte TBMM’de bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Direnen işçilerden Funda Bakış, seslerini birçok yere duyurmaya çalıştıklarını dile getirerek “Bu mücadele yalnızca Özak tekstil çalışanlarının mücadelesi değil tüm işçilerin mücadelesidir. İktidara ve İçişleri Bakanlığı’na sesleniyorum: Yeter artık sesimizi duyun. İçeride sendikal haklarımızdan yararlanamıyoruz, dışarıda kolluk şiddetine maruz kalıyoruz. Haklarımızı talep ediyoruz. Haklarımız dışında bir şey istemiyoruz” dedi.

İşçi Mehmet Koca da Özak işçilerinin anayasal hakkı olan sendika değiştirme hakkını kullanmaya çalıştığını ancak bu sebeple tehdit, mobbing ve işten atılmalarla karşı karşıya geldiklerini hatırlattı. Sendika değişikliğine karşı patron baskısı nedeniyle iş bırakma eylemine başladıklarını belirten Koca “İş bırakmaya gittik ve hakkımızı fabrika önünde aramaya başladık. Jandarmayla, müftüyle, valiyle karşı karşıya kaldık. Cop, biber gazı tazyikli suya maruz kaldık. Hakkımızda verilen yasak kararlarını vermeden önce gelip keşke bizimle de muhatap olsalardı. Şikâyetlerimizi dinleselerdi belki çözüm olabilirdi” diye konuştu.

İŞÇİ DÜŞMANLIĞI ORTADA

Mehmet Türkmen ise şunları söyledi: “İşçilerin hak arayışı karşısında devleti yöneten güçlerin refleksinin nasıl olduğunu bir kere daha bu direnişle görmüş olduk. Özak işçilerinin direnişiyle aynı zamanda işçi düşmanlığı ve kâr uğruna yapabileceklerinin neler olduğunu gördük. Aslında kelimenin tam anlamıyla bölgede özellikle yaratılmak istenen kölelik düzeninin en çarpıcı yaşandığı yer. Biz bu devleti, patronların suç işleme özgürlüğü olan bir devlet olarak yönetmelerine izin vermeyeceğiz. İşçilerin emeğine alın terine haklarına ve ülkesine sahip çıkacağız.”

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da şöyle konuştu: “45 günlük süre boyunca Çalışma Bakanlığıyla, İçişleri Bakanlığıyla, valilikle görüşmek için defalarca çağrıda bulundular. Bu çağrılara bir yanıt gelmedi. İşçiler seslerini duyurmak istiyorlar.”