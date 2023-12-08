Özak işçileri camiden atılmak istendi

Emek Servisi

Urfa’da sendikal hakları ve talepleri için mücadele eden Özak Tekstil işçileri, eylemlerinin 11’inci gününde yağmurdan korunmak için gittikleri camiden müftü tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Dün sabah saatlerinde fabrika önüne giden işçiler yine jandarma barikatıyla karşılaştı. Jandarma, işçileri barikatın yanına da yaklaştırmadı.

Direniş alanına Ankara’dan bir tuğgeneralin geldiği ve işçilerin fabrikanın önüne yaklaştırılmayacağı bildirildi. İşçiler, taleplerinin kabul edilmesi için fabrika yönetimine öğlene kadar süre verdi ve aksi takdirde fabrikanın önüne yürüyeceklerini açıkladı. Barikata yaklaştırılmayan işçiler, öğlene kadar beklemek için cami avlusuna girdi. İl Müftüsü, camide bekleyemeyeceklerini söyledi. Jandarma tarafından sürüldüklerini belirten işçiler, müftüye tepki gösterdi. Caminin kimseye ait olmadığını dile getiren işçiler, “Hukuku, adaleti çocuk oyuncağına çevirdiler” dedi.