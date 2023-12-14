Özak işçisine yine müdahale: Hak evde aranmaz

Urfa’da direnişlerinin 17’nci gününde Özak işçileri ile vekillere jandarma cop ve TOMA ile müdahalede bulundu. İşçiler “Evde yatarak hak aranır mı?” diye sordu. Tutuklanması istenen Türkmen ve işçiler serbest bırakıldı.

Dilan ESEN

Urfa'da Hak-İş'e bağlı Öziplik-İş'ten ayrılarak BİRTEK-SEN'de örgütlenen Özak Tekstil işçilerinin işten çıkarma, baskı ve tehditlere karşı başlattığı direniş, jandarmanın sert müdahalesine rağmen 17’nci gününü geride bıraktı. Savcılığa sevk edilen BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında tutuklama talep edildi. Türkmen ile diğer gözaltındakiler mahkemeden serbest bırakıldı. Organize Sanayi Bölgesi’nin önünde kurulan jandarma barikatıyla karşılaştı. İşçiler, her gün jandarma müdahalesiyle gözaltına alınan ve adım adım geriye götürülmek istenirken fabrikaya Almanya'dan Levi's şirketinden yetkililerin gelerek görüşme yaptığı öğrenildi.

İşçiler bekleyişini sürdürürken görüşme sırasında jandarma alanı boşaltmalarını istedi. İşçilerin ve milletvekillerinin alanı terk etmemesi üzerine jandarma tazyikli su ve coplarla müdahale etti. İşçilere ve EMEP Milletvekilleri Sevda Karaca ile İskender Bayhan'a TOMA'dan tazyikli gazlı su sıkan jandarma BİRTEK-SEN Genel Sekreteri Mikail Kılıçalp dahil 19 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma müdahalesi sırasında fenalaşan ve cop darbesiyle yaralanan işçilerin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, “Biz buradayız, yan yanayız. Bu direnişi baskıyla, şiddetle bitireceğini düşünenlere buradan güçlü bir yanıt vermemiz lazım. Özak Tekstil işçilerinin üzerindeki bu devlet, valilik, jandarma şiddetinin bir an önce son bulmasını talep ediyoruz. Siz patronun arkasına dizildiniz diye Özak işçileri insanca çalışma ve yaşama haklarından vazgeçecek değil” dedi. Vekil İskender Bayhan ise patronların, sermayedarların çıkarları söz konusu olunca işçilerin hiçbir değeri kalmadığını belirterek “Eğer işçi ve emekçiler kendi haklarına, emeklerine, geleceklerine sahip çıkmazsa, birlikleri ve kararlılıkları olmazsa, bu ülkede milyonlarca işçi ve emekçinin onurlu bir yurttaş olarak, insan gibi yaşamasının önü tıkalı” diye konuştu. Savcılık, iki gün boyunca gözaltında tutulan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tutuklama, üç sendika yöneticisi ile dört işçi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 8 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

PATRONA KÖLE OLMAYIZ

Jandarma müdahalesine maruz bırakılan işçilerden Mehmet Koca, BirGün’e konuştu. Sürekli uzayan toplanma, konuşma, yürüyüş gibi yasaklarla karşı karşıya olduklarını söyleyen Koca, “Evde yatarak hak aranır mı? Evde oturak hakkımızı istemeyiz” dedi. Fabrikanın önünde hak arayışını sürdürmek istediklerini ifade eden Koca, “Gün gün yola doğru itiliyoruz. Son müdahaleyle OSB’nin dışına atıldık. Yol kenarında sis bombasına, sulu biber gazına maruz bırakıldık. Bir arkadaşımız kafasına cop yedi. Gazlardan etkilenen arkadaşlarımız var. Hak arayan işçilerin gördüğü muamele bu” diye konuştu.

Gerekli mercilerle görüşmek istediklerini aktaran Koca, şunları dile getirdi: “Taleplerimizi iletmek istiyoruz. Bizim taleplerimiz makul. Direnişimizin kırılması yönünde her türlü hamleyi yapıyorlar. Bizim yıkılmamızı istiyorlar. Anlaşmaya gidemiyorsak köleliğe de gidemeyiz. Bu kadar işçiye bu muamele uygulanıyorsa, hak aramak kısıtlanıyorsa, hak arayan işçilerle çalışmasınlar.”

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KARŞIMIZDA DURAMAZLAR

Direnişi bırakmayan işçilere destek yağıyor. BİRTEK-SEN Adana Temsilciliği’nin, Özak Tekstil’in üretim yaptığı Levi’s mağazasının önünde yaptığı açıklamada, "İşçiler bir araya gelirse birlik olursa hiçbir patron karşısında duramaz" denildi. Açıklamada, işçilerin yaşadığı hukuksuzluğa tepki gösterildi.

Petrol-İş Gebze Şube Temsilciler Kurulu da direnişe dayanışma mesajı gönderdi: “Sendikal hakları için direnen işçiler yalnız değildir.”

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise “Hakkını arayan işçiye dönük şiddet ne olacak? Evet, sermaye düzeni kendisini ‘savunuyor’. Ama bu meşru müdafaa değil” dedi.