Özak Tekstil direnişi 11. günde: İşçiler öğlene kadar süre verdi

Urfa’da sendikalaşma mücadelesi yürüttükleri için işten çıkarılan Özak Tekstil emekçilerinin başlattığı direniş, 11. gününde devam ediyor. İşçiler, taleplerinin kabul edilmesi için fabrika yönetimine öğlene kadar süre verdi.

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Jandarma, Özak işçilerine eylemin 8’inci gününde de barikat kurmuştu. (Fotoğraf: BirGün)

Urfa’daki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan Özak Tekstil işçilerinin baskı, tehdit ve işten çıkarılmalara karşı başlattıkları iş bırakma eylemi devam ediyor. Sabah saatlerinde fabrika önüne giden işçiler yine jandarma barikatıyla karşılaştı. Jandarma, işçileri barikatın yanına da yaklaştırmadı. Evrensel'in haberine göre; direniş alanına Ankara'dan bir tuğgeneralin geldiği ve işçilerin fabrikanın önüne yaklaştırılmayacağı bildirildi. İşçiler, taleplerinin kabul edilmesi için fabrika yönetimine öğlene kadar süre verdi ve aksi takdirde fabrikanın önüne yürüyeceklerini açıkladı. Özak Tekstil'de üretim tamamen durdu | Direnişteki işçilere coplu ve gazlı müdahale: 22 kişi gözaltında