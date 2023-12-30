Özak’ta direniş sürüyor

Emek Servisi

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Özak Tekstil’de, Öz İplik-İş’ten istifa ederek BİRTEK-SEN’e geçen, işten atılan arkadaşlarının geri alınması ve sendikanın tanınması talepleriyle mücadele eden işçilerin direnişi 33’üncü gününü geride bıraktı.

Özak işçilerin direnişi devam ederken Özak patronunun da engellemeleri sürdü. Mahkeme, patronun istediğini yerine getirerek, işçilerin fabrika çevresinde yaptığı eylemlerinin durdurulmasına karar vermişti. Kararın hukuksuz olduğunu değerlendiren hukukçular ise gerekli bütün girişimlerin yapılacağını duyurmuştu. Alınan bu kararın hemen ardından jandarma işçilere yarın direniş alanında bulundukları takdirde müdahale tehdidinde bulunmuştu. Yapılan müzakerelerin ardından işçiler ve BİRTEK-SEN direnişlerine devam kararıyla direnişlerinin 33. gününde de mevcut direniş alanının 200 metre ötesinde direnişlerini sürdürdü. Direnmeye devam eden işçiler, “Ne olursa olsun direnmeye devam edeceğiz. Her türlü engellemeye karşı buradayız. Hakkımızı burada arayamayacaksak nerede arayacağız” dedi.