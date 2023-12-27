Özak emekçisinin sesini duyun

Emek Servisi

Urfa’da Öz İplik-İş Sendikası’ndan istifa ederek Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası’nda (BİRTEK-SEN) örgütlendikten sonra bir arkadaşlarının işten çıkarılmasıyla direnişe başlayan Özak Tekstil işçilerinin eylemi 1’inci ayını geride bıraktı. Direnişin 30’uncu gününü geride bırakan Özak işçileri, sonuna kadar direneceklerini söyledi.

Özak işçileri, kendilerine destek yağdığını belirterek “Her zaman direnmeye devam edeceğiz. Direne direne kazanacağız” dedi.

HAKKIMIZI ALANA KADAR

İşçiler, “Sesimizi duymayanlar duysun artık. Hakkımızı alana kadar OSB’nin önünden ayrılmayacağız. Tüm memlekete sesleniyoruz lütfen sesimize ses olun. Sözünüzde durmadınız, nerede halkın valisi?” diye sordu. Soğuk hava şartlarına rağmen yaktıkları ateşle direnişe devam ettiklerini belirten işçiler, “Sesimizi elbet duyan olacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan BİRTEK-SEN yeni yıla girerken Özak Tekstil işçileriyle dayanışma çağrısı yaptı. Direnişteki işçiler ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak dayanışma kolileri için desteğe çağıran BİRTEK-SEN’in sosyal medya hesabından “Zafer direnen işçilerin olacak! Zaferde sizin de tuzunuz olsun! Siz de katkıda bulunmak isterseniz, bize ulaşın” denildi.