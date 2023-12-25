Vazgeçmek yok

Agrobay’da işten çıkarılan işçiler 125 gündür haklarını alabilmek için direniyor. İşçilerden Gören, “Tek suçumuz sendikalı olmak, hakkımızı alana kadar vazgeçmeyeceğiz” dedi. Öte yandan Özak işçilerine de destek yağdı.

Begüm UĞURLU

İzmir’in Bergama ilçesinde faaliyet gösteren Agrobay Seracılık’ta çalışan ikisi mühendis 39 kişinin işten çıkarılmasına karşı başlatılan direniş 125’inci gününü geride bıraktı. Hakları verilmeden Tarım İşçileri Sendikası (Tarım Sen) işten çıkarılan işçilerin yılbaşına kadar tazminatlarının ödeneceği iddia edilse de mücadele sürüyor. 125 gün boyunca eylemleri engellenmek istenen, para cezalarına maruz bırakılan işçiler “Tek suçumuz sendikalı olmak” dedi. İşten çıkarılan işçilerden Tülay Gören, işverenin paralarını vermek istemediğini belirtti.

İŞVEREN ‘ZIRNIK KOKLATMAYACAĞIM’ DİYOR

Kendilerinden sonra çıkarılan birkaç kişinin tazminatının verileceğini öne süren Gören, şunları ifade etti: “Fakat bizim hakkımızda ‘Sendikaya üye oldukları için onlara zırnık koklatmayacağım’ diyor. Biz yine de umutluyuz direnişe devam ediyoruz. Bizimle ilgili bir şeyler değişmemiş olsa da içerideki arkadaşlarımıza faydamız dokundu. Birlikte piknik yapmışlar, yemekler güzelleşmiş. Lavabo izni yoktu şimdi iki kere izin oluyormuş. Çalışan arkadaşlarımızın bazıları sendikadan istifa etmiş işten atılmaktan korktukları için. Zaten işverenin tek şartı sendikalı olmamak. ‘Sendikalı olacaksanız da sarı sendikalı olun’ diyormuş. Biz sarı sendika falan bilmiyorduk, arkadaşlarla birlikte üye olduk sonra başımıza bunlar geldi. Tek suçumuz sendikalı olmak.”

Tarım-Sen Başkanı Umut Kocagöz ise iki hafta önce CHP Ankara merkeziyle temasa geçtiklerini belirtti. Yapılan görüşmeyi anlatan Kocagöz, “CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, şirketle bir görüşme sağladı. Bu görüşmede şirketin yılbaşına kadar tazminatları ödeme yöneliminde olduğunu öğrendik. Biz de kendisine bu sürecin garantörü olup olamayacağını sorduk. O da olacağını söyledi. Dolayısıyla şu an tazminatların yılbaşına kadar ödenmesini bekliyoruz. Tazminatların bir kısmını ödemeye başladılar fakat tazminatı ödenen kişiler sendikamızla birlikte direnişte olan işçiler değil” diye konuştu.

Bugüne kadar açılan soruşturmalara dikkat çeken Kocagöz, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı soruşturması ve Agrobay’ın ürünlerini Avrupa’da özellikle Almanya’da satan Lidl diye bir şirket var, onların başlattığı bir soruşturma var. Bu soruşturmaları takip ediyoruz. İşe iade davalarımız açıldı. 24 işçinin davası da devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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DÜNYADAN DESTEK YAĞIYOR

Urfa’da direnişe 29 gündür devam eden Özak Tekstil işçilerine de dünyadan destek yağıyor. Sendikal hakları ve insanca çalışma koşulları için eylemde olan BİRTEK-SEN üyesi Özak Tekstil işçilerine çok sayıda ülkeden destek geldi. İran Özgür İşçiler Birliği Sendikası tarafından yayımlanan açıklamada, “Biz Türkiye’deki Özak fabrikası işçilerine, özellikle de direnişteki kadın işçilere dayanışmamızı ilan ediyoruz. Onların kararlılığını selamlıyor ve devlet aygıtlarının baskısını, işçilerin tutuklanmasını ve darbedilmesini kınıyoruz” denildi.

Afganistan’da ise İsyan Kadın Kolektifi, Sürgünde Gençler, Kefesi Yak ve Afganistan’da Değişim İçin Hareket Örgütü yaptıkları ortak açıklamada, “Bu süreçte hepimiz için büyük dersler var. İslamcı veya laik kapitalistler fark etmeksizin Türkiye’deki işçi sınıfının nihai kurtuluşu sandıklarda değil mücadeleye kazanılmış bir gelecektir. Tüm mücadele süreçleri birbirine bağlıdır ve ‘herkes’ için mücadele etmedikçe, bir grup için mücadele etmek gerçek özgürlüğü doğurmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.